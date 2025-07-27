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بينها دولة خليجية.. أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية في العالم
بينها دولة خليجية.. أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية في العالم
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1 في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 40.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T16:34+0000
2025-07-27T16:34+0000
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ذكر ذلك تقرير نشرته "منصة الطاقة" المتخصصة، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن عشر دول فقط مسؤولة عن 69 في المئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، أي ما يعادل 28 مليار طن.وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 31 في المئة من إجمالي الانبعاثات تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، في المرتبة الثالثة.ومثلت السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة، حيث احتلت المركز الثامن في القائمة بانبعاثات قدرها 0.74 مليار طن.وسجلت الهند أكبر زيادة سنوية بين الدول العشر الأعلى بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة، بينما تراجعت انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.وجاء الترتيب الكامل للدول الأكثر انبعاثا كما يلي:وتشير التقديرات إلى أن الدول الثلاث الأولى وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات العالمية لعام 2024، بإجمالي يناهز 21 مليار طن.
https://sarabic.ae/20210912/تقرير-وعود-الانبعاثات-الكربونية-الصفرية-غير-قابلة-للتحقيق-1050121472.html
https://sarabic.ae/20210912/دراسة-الأشجار-الميتة-تطلق-انبعاثات-كربونية-أكثر-من-حرق-الوقود-الأحفوري-1050120621.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, السعودية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, السعودية

بينها دولة خليجية.. أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية في العالم

16:34 GMT 27.07.2025
© AP Photoالانبعاثات الكربونية في الصين
الانبعاثات الكربونية في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1 في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 40.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ40.3 مليار طن في 2023.
ذكر ذلك تقرير نشرته "منصة الطاقة" المتخصصة، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن عشر دول فقط مسؤولة عن 69 في المئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، أي ما يعادل 28 مليار طن.
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2021
مجتمع
تقرير: وعود الانبعاثات الكربونية "الصفرية" غير قابلة للتحقيق
12 سبتمبر 2021, 13:55 GMT
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 31 في المئة من إجمالي الانبعاثات تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، في المرتبة الثالثة.
ومثلت السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة، حيث احتلت المركز الثامن في القائمة بانبعاثات قدرها 0.74 مليار طن.
وسجلت الهند أكبر زيادة سنوية بين الدول العشر الأعلى بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة، بينما تراجعت انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
أشجار ميتة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2021
دراسة: الأشجار الميتة تطلق انبعاثات كربونية أكثر من حرق الوقود الأحفوري
12 سبتمبر 2021, 12:09 GMT

وجاء الترتيب الكامل للدول الأكثر انبعاثا كما يلي:

الصين: 12.53 مليار طن.
الولايات المتحدة: 5.11 مليار طن.
الهند: 3.26 مليار طن.
روسيا: 2.25 مليار طن.
اليابان: 1.03 مليار طن.
إيران: 0.96 مليار طن.
إندونيسيا: 0.91 مليار طن.
السعودية: 0.74 مليار طن.
كوريا الجنوبية: 0.61 مليار طن.
كندا: 0.60 مليار طن.
وتشير التقديرات إلى أن الدول الثلاث الأولى وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات العالمية لعام 2024، بإجمالي يناهز 21 مليار طن.
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