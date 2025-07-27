https://sarabic.ae/20250727/بينها-دولة-خليجية-أكبر-10-دول-في-حجم-الانبعاثات-الكربونية-في-العالم-1103091036.html

بينها دولة خليجية.. أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية في العالم

بينها دولة خليجية.. أكبر 10 دول في حجم الانبعاثات الكربونية في العالم

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1 في المئة خلال العام الماضي، لتبلغ 40.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T16:34+0000

2025-07-27T16:34+0000

2025-07-27T16:34+0000

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ذكر ذلك تقرير نشرته "منصة الطاقة" المتخصصة، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن عشر دول فقط مسؤولة عن 69 في المئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، أي ما يعادل 28 مليار طن.وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 31 في المئة من إجمالي الانبعاثات تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، في المرتبة الثالثة.ومثلت السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة، حيث احتلت المركز الثامن في القائمة بانبعاثات قدرها 0.74 مليار طن.وسجلت الهند أكبر زيادة سنوية بين الدول العشر الأعلى بنسبة نمو بلغت 3.7 في المئة، بينما تراجعت انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.وجاء الترتيب الكامل للدول الأكثر انبعاثا كما يلي:وتشير التقديرات إلى أن الدول الثلاث الأولى وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات العالمية لعام 2024، بإجمالي يناهز 21 مليار طن.

https://sarabic.ae/20210912/تقرير-وعود-الانبعاثات-الكربونية-الصفرية-غير-قابلة-للتحقيق-1050121472.html

https://sarabic.ae/20210912/دراسة-الأشجار-الميتة-تطلق-انبعاثات-كربونية-أكثر-من-حرق-الوقود-الأحفوري-1050120621.html

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