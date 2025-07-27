https://sarabic.ae/20250727/تايلاند-تستعين-بفيل-مسلح-في-زمن-الطائرات-المسيرة-فيديو--1103088444.html
تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو
تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أرسلت تايلاند مجموعة فيلة إلى منطقة الصراع مع كمبوديا، وقد زود بعضها ببنادق هجومية، وعلق على أخرى القنابل، في مشهد اعتبره البعض من وحي الخيال، لكن الأمر له بعد... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:00+0000
2025-07-27T15:00+0000
2025-07-27T15:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
فيل
أخبار تايلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400731_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_34df120368e29b8c271888a5078527cc.jpg
وأظهر أحد الفيديوهات وجود فيل وقد ألبسوه الزي الرسمي العسكري ووضعوا حول بطنه بنادق هجومية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الحدث في زمن باتت الحروب فيه تُقاد بالذكاء الاصطناعي والمسيرات.أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على وقف لإطلاق النار مع كمبوديا، تمهيدا لبدء حوار ثنائي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح بين البلدين في جنوب شرق آسيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا مؤخرا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, فيل, أخبار تايلاند
نادي الفيديو, فيل, أخبار تايلاند
تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو
أرسلت تايلاند مجموعة فيلة إلى منطقة الصراع مع كمبوديا، وقد زود بعضها ببنادق هجومية، وعلق على أخرى القنابل، في مشهد اعتبره البعض من وحي الخيال، لكن الأمر له بعد ثقافي وتاريخي مرتبط بالمنطقة.
وأظهر أحد الفيديوهات وجود فيل وقد ألبسوه الزي الرسمي العسكري ووضعوا حول بطنه بنادق هجومية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الحدث في زمن باتت الحروب فيه تُقاد بالذكاء الاصطناعي والمسيرات.
وقد لا يعلم الكثيرون أن ثقافة المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بالفيل، وأن استخدام الفيل بهذه الطريقة ما هو إلا إشارة للارتباط بالمنطقة ومزج سريالي للحاضر والماضي للمواطنين.
أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على وقف لإطلاق النار
مع كمبوديا، تمهيدا لبدء حوار ثنائي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح بين البلدين في جنوب شرق آسيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا مؤخرا.