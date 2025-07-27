تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
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مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250727/تايلاند-تستعين-بفيل-مسلح-في-زمن-الطائرات-المسيرة-فيديو--1103088444.html
تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو
تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أرسلت تايلاند مجموعة فيلة إلى منطقة الصراع مع كمبوديا، وقد زود بعضها ببنادق هجومية، وعلق على أخرى القنابل، في مشهد اعتبره البعض من وحي الخيال، لكن الأمر له بعد... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:00+0000
2025-07-27T15:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
فيل
أخبار تايلاند
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وأظهر أحد الفيديوهات وجود فيل وقد ألبسوه الزي الرسمي العسكري ووضعوا حول بطنه بنادق هجومية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الحدث في زمن باتت الحروب فيه تُقاد بالذكاء الاصطناعي والمسيرات.أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على وقف لإطلاق النار مع كمبوديا، تمهيدا لبدء حوار ثنائي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح بين البلدين في جنوب شرق آسيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا مؤخرا.
أخبار تايلاند
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نادي الفيديو, فيل, أخبار تايلاند
نادي الفيديو, فيل, أخبار تايلاند

تايلاند تستعين بفيل مسلح في زمن الطائرات المسيرة... فيديو

15:00 GMT 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Christensenفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Christensen
تابعنا عبر
أرسلت تايلاند مجموعة فيلة إلى منطقة الصراع مع كمبوديا، وقد زود بعضها ببنادق هجومية، وعلق على أخرى القنابل، في مشهد اعتبره البعض من وحي الخيال، لكن الأمر له بعد ثقافي وتاريخي مرتبط بالمنطقة.
وأظهر أحد الفيديوهات وجود فيل وقد ألبسوه الزي الرسمي العسكري ووضعوا حول بطنه بنادق هجومية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الحدث في زمن باتت الحروب فيه تُقاد بالذكاء الاصطناعي والمسيرات.

وقد لا يعلم الكثيرون أن ثقافة المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بالفيل، وأن استخدام الفيل بهذه الطريقة ما هو إلا إشارة للارتباط بالمنطقة ومزج سريالي للحاضر والماضي للمواطنين.

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على وقف لإطلاق النار مع كمبوديا، تمهيدا لبدء حوار ثنائي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح بين البلدين في جنوب شرق آسيا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا مؤخرا.
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