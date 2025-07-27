https://sarabic.ae/20250727/تصويت-برأيك-هل-يسهم-تعليق-إسرائيل-الأعمال-القتالية-في-مناطق-من-غزة-بتحسن-الواقع-الإنساني-للقطاع؟--1103075611.html
تصويت... برأيك هل يسهم تعليق إسرائيل الأعمال القتالية في مناطق من غزة بتحسن الواقع الإنساني للقطاع؟
تصويت... برأيك هل يسهم تعليق إسرائيل الأعمال القتالية في مناطق من غزة بتحسن الواقع الإنساني للقطاع؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، فيما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية"، وذلك في ظل أزمة حادة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T07:00+0000
2025-07-27T07:00+0000
2025-07-27T07:00+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع ومحذرا السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.برأيك هل يسهم تعليق إسرائيل الأعمال القتالية في مناطق محددة من غزة بتحسن الواقع الإنساني للقطاع المنكوب؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل يسهم تعليق إسرائيل الأعمال القتالية في مناطق من غزة بتحسن الواقع الإنساني للقطاع؟
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، فيما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية"، وذلك في ظل أزمة حادة يشهدها القطاع المنكوب من النواحي الغذائية والصحية والمعيشية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع ومحذرا السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.
وأثار إعلان الجيش الإسرائيلي الكثير من التساؤلات حول أثر مثل هذا التوقف المؤقت والمحدد للعمليات العسكرية، حيث اعتبر بعضهم أن هذا البيان مجرد إعلان سياسي مرتبط بتصاعد الإدانات لم يشهده القطاع من مجاعة وأزمة إنسانية حادة، فيما أشار آخرون أن هذا الإجراء قد يساعد على تمرير موجات من المساعدات الغذائية والطبية.
برأيك هل يسهم تعليق إسرائيل الأعمال القتالية في مناطق محددة من غزة بتحسن الواقع الإنساني للقطاع المنكوب؟