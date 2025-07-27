تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/تقارير-وزير-الدفاع-الأمريكي-يستخدم-جهاز-كشف-الكذب-للبحث-عن-مسربي-المعلومات-لوسائل-الإعلام-1103072789.html
تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام
تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استخدم اختبارات كشف الكذب للبحث بين مساعديه المقربين عن أولئك الذين "سربوا" معلومات عن... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T00:00+0000
2025-07-27T00:11+0000
وزير الدفاع الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
موسكو –سبوتنيك. ووفقاً لمصادر الصحيفة، أجرى فريق هيجسيث اختبارات كشف الكذب لعدة أسابيع في أبريل/نيسان بين المقربين من الوزير، ولكن بعد أن اشتكى كبير مستشاري هيجسيث، باتريك ويفر، لمسؤولي الإدارة من أنه قد يُطلب منه أو من أعضاء فريقه الخضوع للاختبار قريباً، اضطر وزير الدفاع إلى التخلي عن هذه الممارسة.وتزعم مصادر الصحيفة أن شخصاً مقرباً من الإدارة اتصل بالوزارة، لكنها لم تذكر اسمه.ووفقًا لمصادر بوليتيكو، كان الصراع في الوزارة شخصيا بحتا.وزعمت الصحيفة، أنه بسبب هذا الصراع، بدأ هيجسيث يشك في أن كبار مرؤوسيه قد سربوا معلومات تتعلق بتطبيق سيغنال، معتقدًا أنهم ربما دبروا عمدًا لزملائهم المنافسين بهذه الطريقة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس بيانات حول الضربات المرتقبة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، لم يكن المشاركون فيها أشخاصًا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضًا زوجته وشقيقه ومحاميه.وفي وقت لاحق، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بقوة" وزير الدفاع الأمريكي.في 24 مارس/آذار، كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، في مقالٍ له، أن مستشار الأمن القومي آنذاك، مايك والتز، أضافه عن طريق الخطأ إلى محادثة خاصة على تطبيق "سيغنال" تتعلق بضرباتٍ وشيكة على الحوثيين في اليمن.وأشار غولدبرغ إلى أن المحادثة شملت مسؤولين كبارًا مثل هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس.
https://sarabic.ae/20250531/-وزير-الدفاع-الأمريكي-الصين-تستعد-لاستخدام-القوة-العسكرية-لإحداث-انقلاب-في-آسيا-1101150984.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام

00:00 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 00:11 GMT 27.07.2025)
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استخدم اختبارات كشف الكذب للبحث بين مساعديه المقربين عن أولئك الذين "سربوا" معلومات عن وزارة الدفاع لوسائل الإعلام، لكنه اضطر إلى التخلي عن هذه الممارسة بأوامر من البيت الأبيض.
موسكو –سبوتنيك. ووفقاً لمصادر الصحيفة، أجرى فريق هيجسيث اختبارات كشف الكذب لعدة أسابيع في أبريل/نيسان بين المقربين من الوزير، ولكن بعد أن اشتكى كبير مستشاري هيجسيث، باتريك ويفر، لمسؤولي الإدارة من أنه قد يُطلب منه أو من أعضاء فريقه الخضوع للاختبار قريباً، اضطر وزير الدفاع إلى التخلي عن هذه الممارسة.
وتزعم مصادر الصحيفة أن شخصاً مقرباً من الإدارة اتصل بالوزارة، لكنها لم تذكر اسمه.
في أواخر أبريل، أفادت صحيفة بوليتيكو أن البنتاغون غارق في صراع على السلطة بين المقربين من رئيسه، بيت هيجسيث، وأن "فوضى عارمة" سادت الوزارة.
ووفقًا لمصادر بوليتيكو، كان الصراع في الوزارة شخصيا بحتا.
وزعمت الصحيفة، أنه بسبب هذا الصراع، بدأ هيجسيث يشك في أن كبار مرؤوسيه قد سربوا معلومات تتعلق بتطبيق سيغنال، معتقدًا أنهم ربما دبروا عمدًا لزملائهم المنافسين بهذه الطريقة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس بيانات حول الضربات المرتقبة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، لم يكن المشاركون فيها أشخاصًا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضًا زوجته وشقيقه ومحاميه.
United States Secretary of Defense Pete Hegseth - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
وزير الدفاع الأمريكي: الصين تستعد لاستخدام القوة العسكرية لإحداث انقلاب في آسيا
31 مايو, 03:01 GMT
وفي وقت لاحق، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بقوة" وزير الدفاع الأمريكي.
في 24 مارس/آذار، كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، في مقالٍ له، أن مستشار الأمن القومي آنذاك، مايك والتز، أضافه عن طريق الخطأ إلى محادثة خاصة على تطبيق "سيغنال" تتعلق بضرباتٍ وشيكة على الحوثيين في اليمن.
وأشار غولدبرغ إلى أن المحادثة شملت مسؤولين كبارًا مثل هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала