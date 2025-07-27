https://sarabic.ae/20250727/تقارير-وزير-الدفاع-الأمريكي-يستخدم-جهاز-كشف-الكذب-للبحث-عن-مسربي-المعلومات-لوسائل-الإعلام-1103072789.html

تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام

تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استخدم اختبارات كشف الكذب للبحث بين مساعديه المقربين عن أولئك الذين "سربوا" معلومات عن... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T00:00+0000

2025-07-27T00:00+0000

2025-07-27T00:11+0000

وزير الدفاع الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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موسكو –سبوتنيك. ووفقاً لمصادر الصحيفة، أجرى فريق هيجسيث اختبارات كشف الكذب لعدة أسابيع في أبريل/نيسان بين المقربين من الوزير، ولكن بعد أن اشتكى كبير مستشاري هيجسيث، باتريك ويفر، لمسؤولي الإدارة من أنه قد يُطلب منه أو من أعضاء فريقه الخضوع للاختبار قريباً، اضطر وزير الدفاع إلى التخلي عن هذه الممارسة.وتزعم مصادر الصحيفة أن شخصاً مقرباً من الإدارة اتصل بالوزارة، لكنها لم تذكر اسمه.ووفقًا لمصادر بوليتيكو، كان الصراع في الوزارة شخصيا بحتا.وزعمت الصحيفة، أنه بسبب هذا الصراع، بدأ هيجسيث يشك في أن كبار مرؤوسيه قد سربوا معلومات تتعلق بتطبيق سيغنال، معتقدًا أنهم ربما دبروا عمدًا لزملائهم المنافسين بهذه الطريقة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس بيانات حول الضربات المرتقبة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، لم يكن المشاركون فيها أشخاصًا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضًا زوجته وشقيقه ومحاميه.وفي وقت لاحق، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بقوة" وزير الدفاع الأمريكي.في 24 مارس/آذار، كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، في مقالٍ له، أن مستشار الأمن القومي آنذاك، مايك والتز، أضافه عن طريق الخطأ إلى محادثة خاصة على تطبيق "سيغنال" تتعلق بضرباتٍ وشيكة على الحوثيين في اليمن.وأشار غولدبرغ إلى أن المحادثة شملت مسؤولين كبارًا مثل هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس.

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