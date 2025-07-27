روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
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13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20250727/روبوتات-المرور-تنظم-السير-في-شوارع-شنغهاي-فيديو-1103080450.html
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اختبار روبوتات على هيئة شرطي في شوارع شنغهاي الصينية بغية استخدامها في تنظيم حركة المرور. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وبحسب الفيديو، فإن الروبوتات قادرة على مراقبة الشوارع، توجيه المركبات، والتفاعل مع السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي.يذكر أن خبراء في مجال الروبوتات أكدوا، في وقت سابق، أن العالم سيفقد نحو 75 مليون وظيفة تقليدية لصالح الروبوتات، في حين سيستحدث الاعتماد على الروبوتات 133 مليون فرصة عمل حديثة، كما أن الشركات ستضطر إلى تقسيم مهام العمل بين الإنسان والآلات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو

11:35 GMT 27.07.2025
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اختبار روبوتات على هيئة شرطي في شوارع شنغهاي الصينية بغية استخدامها في تنظيم حركة المرور.
وبحسب الفيديو، فإن الروبوتات قادرة على مراقبة الشوارع، توجيه المركبات، والتفاعل مع السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحظي الفيديو الذي مدته 15 ثانية بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر المتابعون عن إعجابهم بهذا الروبوت كونه خطوة تقنية مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، تسهم بجعل الحياة أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية.

ومن جهة أخرى، علّق آخرون على أن هذه الخطوة قد تسبب في الاستغناء عن العاملين في هذا القطاع بالتالي فقدان مصدر دخلهم.

يذكر أن خبراء في مجال الروبوتات أكدوا، في وقت سابق، أن العالم سيفقد نحو 75 مليون وظيفة تقليدية لصالح الروبوتات، في حين سيستحدث الاعتماد على الروبوتات 133 مليون فرصة عمل حديثة، كما أن الشركات ستضطر إلى تقسيم مهام العمل بين الإنسان والآلات.
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