https://sarabic.ae/20250727/روبوتات-المرور-تنظم-السير-في-شوارع-شنغهاي-فيديو-1103080450.html
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اختبار روبوتات على هيئة شرطي في شوارع شنغهاي الصينية بغية استخدامها في تنظيم حركة المرور. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T11:35+0000
2025-07-27T11:35+0000
2025-07-27T11:35+0000
مجتمع
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وبحسب الفيديو، فإن الروبوتات قادرة على مراقبة الشوارع، توجيه المركبات، والتفاعل مع السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي.يذكر أن خبراء في مجال الروبوتات أكدوا، في وقت سابق، أن العالم سيفقد نحو 75 مليون وظيفة تقليدية لصالح الروبوتات، في حين سيستحدث الاعتماد على الروبوتات 133 مليون فرصة عمل حديثة، كما أن الشركات ستضطر إلى تقسيم مهام العمل بين الإنسان والآلات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوتات المرور تنظم السير في شوارع شنغهاي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اختبار روبوتات على هيئة شرطي في شوارع شنغهاي الصينية بغية استخدامها في تنظيم حركة المرور.
وبحسب الفيديو، فإن الروبوتات قادرة على مراقبة الشوارع، توجيه المركبات، والتفاعل مع السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وحظي الفيديو الذي مدته 15 ثانية بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر المتابعون عن إعجابهم بهذا الروبوت كونه خطوة تقنية مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، تسهم بجعل الحياة أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية.
ومن جهة أخرى، علّق آخرون على أن هذه الخطوة قد تسبب في الاستغناء عن العاملين في هذا القطاع بالتالي فقدان مصدر دخلهم.
يذكر أن خبراء في مجال الروبوتات أكدوا، في وقت سابق، أن العالم سيفقد نحو 75 مليون وظيفة تقليدية لصالح الروبوتات، في حين سيستحدث الاعتماد على الروبوتات 133 مليون فرصة عمل حديثة، كما أن الشركات ستضطر إلى تقسيم مهام العمل بين الإنسان والآلات.