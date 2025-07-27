https://sarabic.ae/20250727/مقتل-3-أشخاص-وسقوط-مصابين-إثر-حادث-قطار-في-ألمانيا-فيديو-وصور-1103094988.html
مقتل 3 أشخاص وسقوط مصابين إثر حادث قطار في ألمانيا.. فيديو وصور
مقتل 3 أشخاص وسقوط مصابين إثر حادث قطار في ألمانيا.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
شهدت إحدى الولايات الألمانية حادث قطار تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، من أصل 100 راكب كانوا على متنه. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:19+0000
2025-07-27T20:19+0000
2025-07-27T20:19+0000
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وقع الحادث في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي البلاد حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وبحسب وسائل الإعلام، فقد هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى الموقع، بينما توجه وزير داخلية الولاية توماس شتروبل إلى مكان الحادث.وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادث القطار وقع في منطقة جبلية وغابات بين زيغمارينغن ومدينة أولم، وأن المستشفى المحلي استقبل المصابين، بينما لم يتم معرفة أسباب الحادث، وفق تأكيدات الشرطة الألمانية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
مقتل 3 أشخاص وسقوط مصابين إثر حادث قطار في ألمانيا.. فيديو وصور
شهدت إحدى الولايات الألمانية حادث قطار تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، من أصل 100 راكب كانوا على متنه.
وقع الحادث
في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي البلاد حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى الموقع، بينما توجه وزير داخلية الولاية توماس شتروبل إلى مكان الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادث القطار
وقع في منطقة جبلية وغابات بين زيغمارينغن ومدينة أولم، وأن المستشفى المحلي استقبل المصابين، بينما لم يتم معرفة أسباب الحادث، وفق تأكيدات الشرطة الألمانية.