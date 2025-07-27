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وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ليحقق المزيد في المفاوضات بشأن أوكرانيا لولا تدخل... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T04:31+0000
2025-07-27T04:31+0000
2025-07-27T04:53+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا
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وقال سيارتو: "لو لم يعرقل الرئيس السابق بايدن والقادة الأوروبيون جهود السلام التي بذلها الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، لكان بإمكانه تحقيق نجاح أكبر بكثير مما حققه".وأشار سيارتو، إلى أن القادة الأوروبيين والأمريكيين الذين عرقلوا جهود الرئيس ترامب، يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عما يحدث على أرض المعركة.وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".وأشار إلى أن بودابست دأبت على الدعوة إلى السلام منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع إمدادات الأسلحة.الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا خطيرترامب: سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" عبر توريدها من ألمانيا
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
04:31 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 27.07.2025)
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ليحقق المزيد في المفاوضات بشأن أوكرانيا لولا تدخل سلفه جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "لو لم يعرقل الرئيس السابق بايدن والقادة الأوروبيون جهود السلام التي بذلها الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، لكان بإمكانه تحقيق نجاح أكبر بكثير مما حققه".
وأشار سيارتو، إلى أن القادة الأوروبيين والأمريكيين الذين عرقلوا جهود الرئيس ترامب، يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عما يحدث على أرض المعركة.
وصرح سيارتو، يوم أمس السبت، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.
وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك
": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".
وأشار إلى أن بودابست دأبت على الدعوة إلى السلام منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع إمدادات الأسلحة.