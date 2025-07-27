وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/وزير-خارجية-المجر-كان-بإمكان-ترامب-تحقيق-المزيد-بشأن-أوكرانيا-لولا-بايدن-والاتحاد-الأوروبي-1103073912.html
وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ليحقق المزيد في المفاوضات بشأن أوكرانيا لولا تدخل... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T04:31+0000
2025-07-27T04:53+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وقال سيارتو: "لو لم يعرقل الرئيس السابق بايدن والقادة الأوروبيون جهود السلام التي بذلها الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، لكان بإمكانه تحقيق نجاح أكبر بكثير مما حققه".وأشار سيارتو، إلى أن القادة الأوروبيين والأمريكيين الذين عرقلوا جهود الرئيس ترامب، يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عما يحدث على أرض المعركة.وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".وأشار إلى أن بودابست دأبت على الدعوة إلى السلام منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع إمدادات الأسلحة.الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا خطيرترامب: سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" عبر توريدها من ألمانيا
https://sarabic.ae/20250726/مسؤولون-في-البيت-الأبيض-ترامب-منزعج-من-مقتل-الفلسطينيين-ويريد-إنهاء-حرب-غزة-1103067877.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي

04:31 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 27.07.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ليحقق المزيد في المفاوضات بشأن أوكرانيا لولا تدخل سلفه جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو: "لو لم يعرقل الرئيس السابق بايدن والقادة الأوروبيون جهود السلام التي بذلها الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، لكان بإمكانه تحقيق نجاح أكبر بكثير مما حققه".
وأشار سيارتو، إلى أن القادة الأوروبيين والأمريكيين الذين عرقلوا جهود الرئيس ترامب، يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عما يحدث على أرض المعركة.
وصرح سيارتو، يوم أمس السبت، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مسؤولون في البيت الأبيض: ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة
أمس, 17:28 GMT
وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".
وأشار إلى أن بودابست دأبت على الدعوة إلى السلام منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع إمدادات الأسلحة.
الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا خطير
ترامب: سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ "باتريوت" عبر توريدها من ألمانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала