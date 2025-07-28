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https://sarabic.ae/20250728/الولايات-المتحدة-تمنع-الرئيس-التايواني-من-التوقف-في-نيويورك-بعد-اعتراضات-صينية-1103140595.html
تقارير: الولايات المتحدة تمنع الرئيس التايواني من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات صينية
تقارير: الولايات المتحدة تمنع الرئيس التايواني من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات صينية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من التوقف في نيويورك... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T22:34+0000
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واشنطن- سبوتنيك. صرح مكتب لاي بأنه لا توجد لديه خطط فورية للسفر إلى الخارج بسبب جهود الإغاثة من الإعصار ومحادثات التجارة مع واشنطن، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن القرار جاء بعد رفض الولايات المتحدة السماح له بالتوقف في نيويورك.لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق، بينما نقلت السفارة التايوانية الفعلية في واشنطن تصريح لاي بأنه لا يخطط للسفر إلى الخارج في الوقت الراهن، وفقًا للتقرير.أفادت عدة مصادر للصحيفة، أن إدارة ترامب سعت إلى تجنب المخاطرة بالمفاوضات التجارية مع الصين.انقطعت العلاقات الرسمية بين الصين القارية ومقاطعتها الجزرية عام 1949 بعد فرار قوات الكومينتانغ المهزومة بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى تايوان بعد خسارتها الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.استأنف الجانبان أعمالهما التجارية واتصالاتهما غير الرسمية في أواخر الثمانينيات.ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال منظمات غير حكومية.
https://sarabic.ae/20250609/الدفاع-الصينية-تحذر-سلطات-تايوان-الأسلحة-الأمريكية-لن-تحميكم-1101485494.html
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العالم, تايون, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, تايون, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: الولايات المتحدة تمنع الرئيس التايواني من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات صينية

22:34 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Chiang Ying-yingرئيس تايوان، لاي تشينغ تي
رئيس تايوان، لاي تشينغ تي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من التوقف في نيويورك خلال زيارته المقررة في أغسطس إلى باراغواي وغواتيمالا وبليز بسبب اعتراضات الصين.
واشنطن- سبوتنيك. صرح مكتب لاي بأنه لا توجد لديه خطط فورية للسفر إلى الخارج بسبب جهود الإغاثة من الإعصار ومحادثات التجارة مع واشنطن، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن القرار جاء بعد رفض الولايات المتحدة السماح له بالتوقف في نيويورك.

وأفاد التقرير أن لاي كان ينوي التوقف في دالاس، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد منعت زيارته إلى نيويورك فقط أم منعت مروره عبر البلاد بالكامل.

لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق، بينما نقلت السفارة التايوانية الفعلية في واشنطن تصريح لاي بأنه لا يخطط للسفر إلى الخارج في الوقت الراهن، وفقًا للتقرير.
أفادت عدة مصادر للصحيفة، أن إدارة ترامب سعت إلى تجنب المخاطرة بالمفاوضات التجارية مع الصين.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الدفاع الصينية تحذر سلطات تايوان: الأسلحة الأمريكية لن تحميكم
9 يونيو, 12:45 GMT
انقطعت العلاقات الرسمية بين الصين القارية ومقاطعتها الجزرية عام 1949 بعد فرار قوات الكومينتانغ المهزومة بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى تايوان بعد خسارتها الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.
استأنف الجانبان أعمالهما التجارية واتصالاتهما غير الرسمية في أواخر الثمانينيات.
ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال منظمات غير حكومية.
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