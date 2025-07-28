https://sarabic.ae/20250728/مجلس-الأمن-الروسي-صفقة-ترامب-مع-الاتحاد-الأوروبي-مفيدة-فقط-لواشنطن-ومهينة-للأوروبيين-1103102396.html

مجلس الأمن الروسي: "صفقة" ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين

مجلس الأمن الروسي: "صفقة" ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، بأن "صفقة" الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط للولايات المتحدة ومهينة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T08:24+0000

2025-07-28T08:24+0000

2025-07-28T08:24+0000

واشنطن

أخبار الاتحاد الأوروبي

ترامب

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وكتب مدفيديف، في قناته على "تليغرام": "الصفقة" الحالية مع الاتحاد الأوروبي مهينة تمامًا للأوروبيين، لأنها مفيدة فقط للولايات المتحدة، هي تلغي حماية السوق الأوروبية، وتلغي الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو، و20% في 2 أبريل، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية. و أكد ترامب، خلال إعلانه عن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق "مرض لكلا الطرفين"، مما يعزز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي.ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية.

https://sarabic.ae/20250727/ترامب-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الاتحاد-الأوروبي--1103093197.html

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

واشنطن, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, روسيا