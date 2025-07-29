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إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان الحكومة البريطانية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل بيان رئيس الوزراء البريطاني (كير ستارمر)".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".بعد إعلان ماكرون بشأن فلسطين... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخهالإمارات: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة لتحقيق حل الدولتين
https://sarabic.ae/20250729/رئيس-الوزراء-البريطاني-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-إذا-لم-توقف-إسرائيل-الحرب--عاجل--1103168403.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بريطانيا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بريطانيا
إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان الحكومة البريطانية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين.
وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل بيان رئيس الوزراء البريطاني (كير ستارمر)".
وتابع: "التغيير في موقف الحكومة البريطانية الآن، عقب الإجراءات الفرنسية والضغوط السياسية الداخلية، يمثل مكافأة لحماس، ويقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وتهيئة الظروف لإطلاق سراح المحتجزين".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".