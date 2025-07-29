https://sarabic.ae/20250729/إسرائيل-تعلق-على-خطط-بريطانيا-الاعتراف-بفلسطين-1103171436.html

إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين

إسرائيل تعلق على خطط بريطانيا الاعتراف بفلسطين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان الحكومة البريطانية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T18:00+0000

2025-07-29T18:00+0000

2025-07-29T18:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل بيان رئيس الوزراء البريطاني (كير ستارمر)".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".بعد إعلان ماكرون بشأن فلسطين... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخه‎الإمارات: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة لتحقيق حل الدولتين

https://sarabic.ae/20250729/رئيس-الوزراء-البريطاني-سنعترف-بدولة-فلسطين-في-سبتمبر-إذا-لم-توقف-إسرائيل-الحرب--عاجل--1103168403.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, بريطانيا