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الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي
الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تنفيذ عملية نوعية "استندت إلى معلومات دقيقة"، قادت إلى إلقاء القبض على مسؤولة توزيع الكفالات المالية لعناصر تنظيم... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T10:34+0000
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جاء ذلك في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إن "العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب القيارة، وأسفرت عن اعتقال المتهمة بعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم"، مشيرة إلى أن "ذلك تم بناء على مذكرة قبض صادرة بحقها، بموجب قانون مكافحة الإرهاب".كما أوضح البيان أنه تم ضبط مبالغ مالية ووثائق مهمة بحوزة المتهمة، تخص نشاط الجماعات الإرهابية، وقد جرى تسليمها إلى الجهات المختصة أصولًا.
https://sarabic.ae/20220102/الشرطة-العراقية-تعلن-القبض-على-6-من-عناصر-داعش-في-الموصل-1054843176.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي

10:34 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 29.07.2025)
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تنفيذ عملية نوعية "استندت إلى معلومات دقيقة"، قادت إلى إلقاء القبض على مسؤولة توزيع الكفالات المالية لعناصر تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) بمدينة الموصل.
جاء ذلك في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.
وقال البيان إن "العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب القيارة، وأسفرت عن اعتقال المتهمة بعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم"، مشيرة إلى أن "ذلك تم بناء على مذكرة قبض صادرة بحقها، بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الشرطة العراقية تعلن القبض على 6 من عناصر داعش في الموصل
2 يناير 2022, 07:42 GMT
كما أوضح البيان أنه تم ضبط مبالغ مالية ووثائق مهمة بحوزة المتهمة، تخص نشاط الجماعات الإرهابية، وقد جرى تسليمها إلى الجهات المختصة أصولًا.
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