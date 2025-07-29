https://sarabic.ae/20250729/الأمن-العراقي-يطيح-بمسؤولة-توزيع-كفالات-داعش-الإرهابي-1103153730.html

الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي

الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تنفيذ عملية نوعية "استندت إلى معلومات دقيقة"، قادت إلى إلقاء القبض على مسؤولة توزيع الكفالات المالية لعناصر تنظيم... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T10:34+0000

2025-07-29T10:34+0000

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جاء ذلك في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.وقال البيان إن "العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب القيارة، وأسفرت عن اعتقال المتهمة بعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم"، مشيرة إلى أن "ذلك تم بناء على مذكرة قبض صادرة بحقها، بموجب قانون مكافحة الإرهاب".كما أوضح البيان أنه تم ضبط مبالغ مالية ووثائق مهمة بحوزة المتهمة، تخص نشاط الجماعات الإرهابية، وقد جرى تسليمها إلى الجهات المختصة أصولًا.

https://sarabic.ae/20220102/الشرطة-العراقية-تعلن-القبض-على-6-من-عناصر-داعش-في-الموصل-1054843176.html

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