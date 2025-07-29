https://sarabic.ae/20250729/زلزال-بقوة-8-درجات-يضرب-شبه-جزيرة-كامشاتكا-شرقي-روسيا--1103176890.html
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 8 درجات ضرب شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T23:54+0000
2025-07-29T23:54+0000
2025-07-30T00:08+0000
زلزال
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح المركز أن "الزلزال وقع عند الساعة 23:24:50 بتوقيت غرينتش، وتم تحديد مركزه على بُعد نحو 136 كيلومترًا إلى الشرق والجنوب الشرقي من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".وأضاف أن الهزة الأرضية سُجلت "على عمق 19 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 1625 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة كومسومولسك أون أمور، التي يقطنها نحو 275 ألف نسمة".من جانبه، أعلن فرع المركز العلمي الفدرالي لعلوم الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن زلزالًا بلغت قوته 7.5 درجات ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامشاتكا، ما استدعى إصدار تحذير من موجات تسونامي.وأوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية أن قوة الهزة الأرضية في بعض مناطق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي تراوحت بين 7 و8 درجات على مقياس شدة الزلازل المحلي.وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش تقريبا.
https://sarabic.ae/20190902/زلزال-شدته-45-درجة-يضرب-سواحل-كامشاتكا-1042782173.html
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زلزال, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زلزال, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا
23:54 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 00:08 GMT 30.07.2025)
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 8 درجات ضرب شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وأوضح المركز أن "الزلزال وقع عند الساعة 23:24:50 بتوقيت غرينتش، وتم تحديد مركزه على بُعد نحو 136 كيلومترًا إلى الشرق والجنوب الشرقي من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".
وأضاف أن الهزة الأرضية سُجلت "على عمق 19 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 1625 كيلومترًا إلى الشرق من مدينة كومسومولسك أون أمور، التي يقطنها نحو 275 ألف نسمة".
من جانبه، أعلن فرع المركز العلمي الفدرالي لعلوم الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن زلزالًا بلغت قوته 7.5 درجات ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامشاتكا، ما استدعى إصدار تحذير من موجات تسونامي.
وأوضحت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية أن قوة الهزة الأرضية في بعض مناطق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي تراوحت بين 7 و8 درجات على مقياس شدة الزلازل المحلي.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش تقريبا.