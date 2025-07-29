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منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

سبوتنيك عربي

في سابقة هي الأولى من نوعها داخل إسرائيل، اتهمت منظمتان حقوقيتان بارزتان، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مستندتين إلى... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T05:45+0000

2025-07-29T05:45+0000

2025-07-29T05:45+0000

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المنظمتان هما "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، ونشرت كل منهما تقريرا منفصلا على موقعها الرسمي، يومي أول أمس الأحد وأمس الاثنين، يوضحان تفاصيل ما توصلتا إليه بشأن ما يحدث في قطاع غزة.وفي تقرير مطوّل صدر يوم أمس الاثنين، أكدت "بتسيلم"، أن "نتائج تحقيقاتها الميدانية والموثّقة على مدار الأشهر الماضية، أفضت إلى "استنتاج لا لبس فيه" بأن إسرائيل تمارس سياسات تتجاوز نطاق الحرب التقليدية، وتشكل نمطًا من القتل الجماعي المتعمد وتدمير البنية التحتية والتهجير القسري، وهو ما يرقى إلى "أفعال إبادة جماعية وفق التعريف الدولي".ومن جهتها، أصدرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تحليلًا قانونيًا وطبيًا، اعتبرت فيه أن الهجمات الإسرائيلية، "أدت إلى تفكيك ممنهج للنظام الصحي في غزة"، مؤكدة أن الضرر لم يكن "نتيجة جانبية، بل سياسة متعمدة تهدف إلى إيذاء السكان كجماعة".تقرير "بتسيلم"، المؤلف من 79 صفحة، استند إلى أكثر من 20 شهرا من العمل الميداني وجمع البيانات، وتضمن توثيق آلاف الحالات من الضحايا المدنيين والانتهاكات الجسيمة، ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا.كما حمّل التقرير المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودولًا أوروبية، مسؤولية التواطؤ عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر لإسرائيل.المنظمتان أشارتا أيضا إلى التصريحات العلنية لقادة إسرائيليين تدعو إلى تدمير غزة وتهجير سكانها، معتبرة أن ذلك يشكل دليلا على النية المسبقة، وهو عنصر أساسي في تعريف الإبادة الجماعية.ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في الحرب، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الداخلية التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، وسط احتجاجات شعبية وضغوط سياسية غير مسبوقة من حلفائه في اليمين المتطرف ومن المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.كما يأتي في سياق تحركات قانونية دولية مستمرة، أبرزها القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت بالفعل قرارا أوليا يطالب تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.وفي حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التقرير، مشيرة إلى أنه "غير موضوعي"، فإن انضمام منظمات إسرائيلية بارزة إلى الاتهامات، يفتح فصلا جديدا في النقاش الدولي حول "شرعية" الحرب في غزة ومآلاتها القانونية والأخلاقية.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

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