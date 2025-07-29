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الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
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700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
سبوتنيك عربي
تصنّف البنادق الهجومية الروسية ضمن أقوى البنادق الهجومية في العالم وهي الأكثر استخداما بين الجيوش الحديثة بفضل كفاءتها العالية وتاريخها الطويل من النجاحات في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T11:02+0000
2025-07-29T11:02+0000
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ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشينكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية بذات الأعيرة النارية أو بأعيرة نارية مختلفة مثل بندقية "إيه كيه - 12"، التي تستخدم طلقات من عيار 5.45 * 39 مم.وأورد موقع "كلاشنيكوف" الروسي أبرز المواصفات الفنية للبندقية الروسية الخارقة "إيه كيه - 12" بطرازاتها الـ3، التي يمتلك كل منها تحسينات إضافية تسهم في تعزيز كفاءتها القتالية، بينما تتشابه في مزايا أساسية أبرزها سعة مخزن الطلقات المصمم بـ30 طلقة.الطراز الأول "إيه كيه - 12"هي بندقية الاقتحام الأساسية الموجودة في الخدمة لدى قوات المشاة الروسية ووحدات أخرى، ويمثل هذا الطراز قمة تطور بنادق "كلاشنيكوف"، ويمتاز عن الأجيال السابقة بتصميمه المريح المتقن، وقابلية الاستخدام على مدار اليوم وزيادة في الدقة في إطلاق النار.ومنذ عام 2018، بدأت القوات المسلحة الروسية عملية إعادة تسليحها بهذا النوع من البنادق.وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:كما يمكن تزود البندقية بحامل ثنائي وحربة، إضافة إلى امتلاكها قضبان "بيكاتنلي" لإضافة أجهزة رؤية إضافية عند الحاجة.وبحسب الموقع، فإن الطرازين المطورين من البندقية هما "إيه كيه - 12 سي" و"إيه كيه - 12 إس سي" وهما أخف وزنا من الطراز الأساسي مع اختلافات في طول السبطانة، التي تصبح أقصر في الطرازات المطورة لتلائم مهام هجومية أكثر تعقيدا.ففي النسخة "إيه كيه - 12 سي" يكون طول السبطانة 290 مم، وفي النسخة "إيه كيه - سي إس" يكون طولها 228 مم، مقارنة بـ 415 مم، في النسخة الأصلية.وتستخدم النسخ الـ 3 نفس العيار الناري (39 * 5.45 مم)، وهو أحد العيارات النارية التي يتم استخدامها في البنادق الهجومية الروسية التي تطورها شركة كلاشنيكوف، وهو يختلف في القطر عن العيار الناري المستخدم في بنادق كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" وهو (39 * 7.62 مم).
https://sarabic.ae/20221016/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-كلاشنيكوف-إيه-كيه-15-1069084614.html
https://sarabic.ae/20230117/أخطر-البنادق-الهجومية-في-العالم-معلومات-عن-البندقية-الروسية-أ-كا---203-1072393739.html
https://sarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
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700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة

11:02 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوربندقية "إيه كيه-12" المطورة
بندقية إيه كيه-12 المطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
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تصنّف البنادق الهجومية الروسية ضمن أقوى البنادق الهجومية في العالم وهي الأكثر استخداما بين الجيوش الحديثة بفضل كفاءتها العالية وتاريخها الطويل من النجاحات في جميع الحروب التي شاركت فيها.
ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشينكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية بذات الأعيرة النارية أو بأعيرة نارية مختلفة مثل بندقية "إيه كيه - 12"، التي تستخدم طلقات من عيار 5.45 * 39 مم.
البندقية إيه كيه - 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
معلومات عن البندقية الهجومية الروسية كلاشنيكوف "إيه كيه 15"
16 أكتوبر 2022, 11:05 GMT
وأورد موقع "كلاشنيكوف" الروسي أبرز المواصفات الفنية للبندقية الروسية الخارقة "إيه كيه - 12" بطرازاتها الـ3، التي يمتلك كل منها تحسينات إضافية تسهم في تعزيز كفاءتها القتالية، بينما تتشابه في مزايا أساسية أبرزها سعة مخزن الطلقات المصمم بـ30 طلقة.

الطراز الأول "إيه كيه - 12"

هي بندقية الاقتحام الأساسية الموجودة في الخدمة لدى قوات المشاة الروسية ووحدات أخرى، ويمثل هذا الطراز قمة تطور بنادق "كلاشنيكوف"، ويمتاز عن الأجيال السابقة بتصميمه المريح المتقن، وقابلية الاستخدام على مدار اليوم وزيادة في الدقة في إطلاق النار.
ومنذ عام 2018، بدأت القوات المسلحة الروسية عملية إعادة تسليحها بهذا النوع من البنادق.

وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية:

عيار الطلقات: 39 * 5.45 مم.
الوزن (مع مخزن فارغ): 3.7 كغ.
الطول مع الأخمص: 94 سم.
الطول في وضع الطي: 69 سم.
المدى التقديري: 800 م.
طول السبطانة: 415 مم.
أنماط الإطلاق: متقطع / آلي.
إيقاف الأجزاء بعد آخر طلقة: غير متوفر.
معدل الإطلاق: 700 طلقة في الدقيقة.
عتلة الأمان: جانبية على اليمين.
سرعة الطلقات: 900 م/ ث.
وزن المخزن: 0.215 كغ.
البندقية أ كا - 203 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
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17 يناير 2023, 15:33 GMT
كما يمكن تزود البندقية بحامل ثنائي وحربة، إضافة إلى امتلاكها قضبان "بيكاتنلي" لإضافة أجهزة رؤية إضافية عند الحاجة.

وتتزود البندقية بعصا تنظيف داخل مقدمة السلاح، إضافة إلى عدة تنظيف داخل الأخمص، مع إمكانية تزويدها بقاذف قنابل.

وبحسب الموقع، فإن الطرازين المطورين من البندقية هما "إيه كيه - 12 سي" و"إيه كيه - 12 إس سي" وهما أخف وزنا من الطراز الأساسي مع اختلافات في طول السبطانة، التي تصبح أقصر في الطرازات المطورة لتلائم مهام هجومية أكثر تعقيدا.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
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2 يناير 2020, 12:28 GMT
ففي النسخة "إيه كيه - 12 سي" يكون طول السبطانة 290 مم، وفي النسخة "إيه كيه - سي إس" يكون طولها 228 مم، مقارنة بـ 415 مم، في النسخة الأصلية.
وبينما يصل وزن النسخة الأولى 3.7 كغ، فإن وزن النسخة "إيه كيه - 12 سي" هو 3.4 كغ، بينما تكون النسخة "إيه كيه - 12 إس سي" هي الأخف وزنا على الإطلاق بـ 3.2 كغ.
وتستخدم النسخ الـ 3 نفس العيار الناري (39 * 5.45 مم)، وهو أحد العيارات النارية التي يتم استخدامها في البنادق الهجومية الروسية التي تطورها شركة كلاشنيكوف، وهو يختلف في القطر عن العيار الناري المستخدم في بنادق كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" وهو (39 * 7.62 مم).
© Sputnik5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا - 47" الروسية
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف أ كا - 47 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا - 47" الروسية
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