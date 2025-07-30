https://sarabic.ae/20250730/أقوى-الزلازل-وأمواج-التسونامي-المدمرة-في-السنوات-الـ50-الأخيرة--1103203549.html
أقوى الزلازل وأمواج التسونامي المدمرة في السنوات الـ50 الأخيرة
أقوى الزلازل وأمواج التسونامي المدمرة في السنوات الـ50 الأخيرة
سبوتنيك عربي
على مدى الخمسين عاما الماضية، شهد العالم عددا من الزلازل وأمواج التسونامي المدمرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وغيرت ملامح مناطق بأكملها. بعض هذه... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T18:41+0000
2025-07-30T18:41+0000
2025-07-30T18:42+0000
انفوجرافيك
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تعرف على أقوى هذه الزلازل وأمواج التسونامي وتأثيراتها المدمرة من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أقوى الزلازل وأمواج التسونامي المدمرة في السنوات الـ50 الأخيرة
18:41 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 18:42 GMT 30.07.2025)
على مدى الخمسين عاما الماضية، شهد العالم عددا من الزلازل وأمواج التسونامي المدمرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وغيرت ملامح مناطق بأكملها. بعض هذه الكوارث كان الأكثر دموية، فيما كان بعضها الآخر الأعلى تكلفة أو الأعنف من حيث القوة التدميرية.
تعرف على أقوى هذه الزلازل وأمواج التسونامي وتأثيراتها المدمرة من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".