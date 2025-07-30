ترامب: زوجتي تحب بوتين

عربي
زلزال بقوة 8 درجات يضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250730/ترامب-زوجتي-تحب-بوتين-1103176246.html
ترامب: زوجتي تحب بوتين
ترامب: زوجتي تحب بوتين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "انظروا، نحن نعرف بوتين، وهي تحبه".وكان ترامب قد وصف بوتين في وقت سابق من يوليو/تموز بأنه "رجل قوي"، مشيراً إلى أنه، بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن، لم يُخدع من قبله.وفي أواخر مايو/آيار، ذكر ترامب أنه يعرف بوتين جيداً وأنهما مرا معاً "بالعديد من الأمور".
https://sarabic.ae/20250627/بوتين-ترامب-رجل-شجاع-والعلاقات-مع-أمريكا-بدأت-تتحسن-1102137701.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: زوجتي تحب بوتين

00:46 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "انظروا، نحن نعرف بوتين، وهي تحبه".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بوتين: ترامب "رجل شجاع" والعلاقات مع أمريكا بدأت تتحسن
27 يونيو, 16:22 GMT
وكان ترامب قد وصف بوتين في وقت سابق من يوليو/تموز بأنه "رجل قوي"، مشيراً إلى أنه، بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن، لم يُخدع من قبله.
وفي أواخر مايو/آيار، ذكر ترامب أنه يعرف بوتين جيداً وأنهما مرا معاً "بالعديد من الأمور".
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