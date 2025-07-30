https://sarabic.ae/20250730/ترامب-زوجتي-تحب-بوتين-1103176246.html
ترامب: زوجتي تحب بوتين
ترامب: زوجتي تحب بوتين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T00:46+0000
2025-07-30T00:46+0000
2025-07-30T00:46+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094514362_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ee642bbbd0ff72749cfb4999d3b09cec.jpg
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "انظروا، نحن نعرف بوتين، وهي تحبه".وكان ترامب قد وصف بوتين في وقت سابق من يوليو/تموز بأنه "رجل قوي"، مشيراً إلى أنه، بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن، لم يُخدع من قبله.وفي أواخر مايو/آيار، ذكر ترامب أنه يعرف بوتين جيداً وأنهما مرا معاً "بالعديد من الأمور".
https://sarabic.ae/20250627/بوتين-ترامب-رجل-شجاع-والعلاقات-مع-أمريكا-بدأت-تتحسن-1102137701.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: زوجتي تحب بوتين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "انظروا، نحن نعرف بوتين، وهي تحبه".
وكان ترامب قد وصف بوتين في وقت سابق من يوليو/تموز بأنه "رجل قوي
"، مشيراً إلى أنه، بخلاف الرؤساء الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن، لم يُخدع من قبله.
وفي أواخر مايو/آيار، ذكر ترامب أنه يعرف بوتين جيداً وأنهما مرا معاً "بالعديد من الأمور".