https://sarabic.ae/20250730/تونس-شلل-في-قطاع-النقل-العمومي-بسبب-إضراب-عام-صور-1103183825.html

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور

سبوتنيك عربي

تشهد مختلف محافظات تونس، اليوم الأربعاء، شللا في قطاع النقل العمومي، بسبب إضراب تنفذه الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T07:46+0000

2025-07-30T07:46+0000

2025-07-30T07:46+0000

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ووفقا لمراسلتنا في تونس... يتواصل هذا الإضراب لمدة 3 أيام بداية من اليوم، ويأتي على أثر فشل جلسة تفاوضية انعقدت، أمس الثلاثاء، بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل.ويحتج عمال النقل البري في تونس على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، كما يطالبون بتجديد أسطول النقل المهترئ.ويشكو قطاع النقل العمومي في تونس خلال السنوات الأخيرة من تدني مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون والأزمات المالية التي تعانيها شركات النقل وتقادم أسطول النقل.

https://sarabic.ae/20250703/بعد-أن-دخلوا-في-إضراب-مفتوح-إلى-أين-تمضي-أزمة-الأطباء-الشبان-في-تونس-1102330368.html

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