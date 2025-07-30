تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/تونس-شلل-في-قطاع-النقل-العمومي-بسبب-إضراب-عام-صور-1103183825.html
تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور
تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور
سبوتنيك عربي
تشهد مختلف محافظات تونس، اليوم الأربعاء، شللا في قطاع النقل العمومي، بسبب إضراب تنفذه الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T07:46+0000
2025-07-30T07:46+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103182560_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_052e80c692877d1636745a6e2b0ee0f1.jpg
ووفقا لمراسلتنا في تونس... يتواصل هذا الإضراب لمدة 3 أيام بداية من اليوم، ويأتي على أثر فشل جلسة تفاوضية انعقدت، أمس الثلاثاء، بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل.ويحتج عمال النقل البري في تونس على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، كما يطالبون بتجديد أسطول النقل المهترئ.ويشكو قطاع النقل العمومي في تونس خلال السنوات الأخيرة من تدني مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون والأزمات المالية التي تعانيها شركات النقل وتقادم أسطول النقل.
https://sarabic.ae/20250703/بعد-أن-دخلوا-في-إضراب-مفتوح-إلى-أين-تمضي-أزمة-الأطباء-الشبان-في-تونس-1102330368.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103182560_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_d1d2771a2ed8707bf9da1a880a52e6ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام... صور

07:46 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaتونس: شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام
تونس: شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
تشهد مختلف محافظات تونس، اليوم الأربعاء، شللا في قطاع النقل العمومي، بسبب إضراب تنفذه الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس).
ووفقا لمراسلتنا في تونس... يتواصل هذا الإضراب لمدة 3 أيام بداية من اليوم، ويأتي على أثر فشل جلسة تفاوضية انعقدت، أمس الثلاثاء، بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل.
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

تونس... شلل في قطاع النقل العمومي بسبب إضراب عام

ويحتج عمال النقل البري في تونس على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، كما يطالبون بتجديد أسطول النقل المهترئ.
أزمة الأطباء الشبان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح.. إلى أين تمضي أزمة الأطباء الشبان في تونس؟
3 يوليو, 20:51 GMT
ويشكو قطاع النقل العمومي في تونس خلال السنوات الأخيرة من تدني مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون والأزمات المالية التي تعانيها شركات النقل وتقادم أسطول النقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала