مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا

رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى لآثار الزلزال التي تعرضت له شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم الأربعاء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.