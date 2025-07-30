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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250730/مشاهد-من-قلب-الزلزال-في-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1103192432.html
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى لآثار الزلزال التي تعرضت له شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم الأربعاء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا

12:20 GMT 30.07.2025
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى لآثار الزلزال التي تعرضت له شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم الأربعاء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك. - سبوتنيك عربي
1/7
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.

© Photo / Russian Emergency Ministry Press Service

آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا.

آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Russian Emergency Ministry Press Service

آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا.

© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram

أعلن حاكم سخالين، فاليري ليمارينكو، أن زلزالا بقوة 7.9 درجة وقع في مدينة سيفيروكوريلسك، وتم إعلان خطر حدوث تسونامي، وتم إجلاء السكان.

أعلن حاكم سخالين، فاليري ليمارينكو، أن زلزالا بقوة 7.9 درجة وقع في مدينة سيفيروكوريلسك، وتم إعلان خطر حدوث تسونامي، وتم إجلاء السكان. - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram

أعلن حاكم سخالين، فاليري ليمارينكو، أن زلزالا بقوة 7.9 درجة وقع في مدينة سيفيروكوريلسك، وتم إعلان خطر حدوث تسونامي، وتم إجلاء السكان.

© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك. - سبوتنيك عربي
4/7
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.

© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram

عواقب التسونامي على المنطقة الساحلية لسيفيروكوريلسك حيث يقف سكان المنطقة على المرتفعات حتى يزول خطر تكرار الأمواج تماما.

عواقب التسونامي على المنطقة الساحلية لسيفيروكوريلسك حيث يقف سكان المنطقة على المرتفعات حتى يزول خطر تكرار الأمواج تماما. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram

عواقب التسونامي على المنطقة الساحلية لسيفيروكوريلسك حيث يقف سكان المنطقة على المرتفعات حتى يزول خطر تكرار الأمواج تماما.

© Sputnik . Sergey Lakomov / الانتقال إلى بنك الصور

انهيار لمداخن منازل في منطقة سيفيرو كوريلسك خلال الزلزال، ووفقا لوزارة الطوارئ، وقع زلزال بقوة 5-6 درجات في سيفيرو-كوريلسك، وفي المحيط القريب، بلغت قوته 8.3 درجة.

انهيار لمداخن منازل في منطقة سيفيرو كوريلسك خلال الزلزال، ووفقا لوزارة الطوارئ، وقع زلزال بقوة 5-6 درجات في سيفيرو-كوريلسك، وفي المحيط القريب، بلغت قوته 8.3 درجة. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Sergey Lakomov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انهيار لمداخن منازل في منطقة سيفيرو كوريلسك خلال الزلزال، ووفقا لوزارة الطوارئ، وقع زلزال بقوة 5-6 درجات في سيفيرو-كوريلسك، وفي المحيط القريب، بلغت قوته 8.3 درجة.

© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في مدينة سيفيروكوريلسك.

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في مدينة سيفيروكوريلسك. - سبوتنيك عربي
7/7
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في مدينة سيفيروكوريلسك.

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