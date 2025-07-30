https://sarabic.ae/20250730/مشاهد-من-قلب-الزلزال-في-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1103192432.html
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى لآثار الزلزال التي تعرضت له شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم الأربعاء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T12:20+0000
2025-07-30T12:20+0000
2025-07-30T12:20+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103192602_35:0:1256:687_1920x0_80_0_0_7d8d119b8d931660400b03efa774d86b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103192602_188:0:1104:687_1920x0_80_0_0_c23834b47b3f32bbedb829b6936f6088.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى لآثار الزلزال التي تعرضت له شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم الأربعاء، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.
© Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا.
آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا.
© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram
أعلن حاكم سخالين، فاليري ليمارينكو، أن زلزالا بقوة 7.9 درجة وقع في مدينة سيفيروكوريلسك، وتم إعلان خطر حدوث تسونامي، وتم إجلاء السكان.
أعلن حاكم سخالين، فاليري ليمارينكو، أن زلزالا بقوة 7.9 درجة وقع في مدينة سيفيروكوريلسك، وتم إعلان خطر حدوث تسونامي، وتم إجلاء السكان.
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في منطقة سيفيروكوريلسك.
© Photo / Valeriy Limarenko/Telegram
عواقب التسونامي على المنطقة الساحلية لسيفيروكوريلسك حيث يقف سكان المنطقة على المرتفعات حتى يزول خطر تكرار الأمواج تماما.
عواقب التسونامي على المنطقة الساحلية لسيفيروكوريلسك حيث يقف سكان المنطقة على المرتفعات حتى يزول خطر تكرار الأمواج تماما.
© Sputnik . Sergey Lakomov / الانتقال إلى بنك الصور
انهيار لمداخن منازل في منطقة سيفيرو كوريلسك خلال الزلزال، ووفقا لوزارة الطوارئ، وقع زلزال بقوة 5-6 درجات في سيفيرو-كوريلسك، وفي المحيط القريب، بلغت قوته 8.3 درجة.
انهيار لمداخن منازل في منطقة سيفيرو كوريلسك خلال الزلزال، ووفقا لوزارة الطوارئ، وقع زلزال بقوة 5-6 درجات في سيفيرو-كوريلسك، وفي المحيط القريب، بلغت قوته 8.3 درجة.
© Photo / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في مدينة سيفيروكوريلسك.
الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تنشر لقطات من آثار الزلزال في مدينة سيفيروكوريلسك.