https://sarabic.ae/20250731/تشاسوف-يار-الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-استراتيجية-في-دونيتسك-1103228976.html
"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
سبوتنيك عربي
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T12:00+0000
2025-07-31T12:00+0000
2025-07-31T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفوجرافيك
القوات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103228071_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a319b6ab2e49ce8b2b96d0be1b5db09e.jpg
بالتوازي، سيتيح تحرير كونستانتينوفكا قطع الطريق إلى أوغليدار، الذي يتم عبره تزويد القوات الأوكرانية المدافعة هناك منذ أشهر. كما سيصبح من الممكن الالتفاف على هذه القوات من الأجنحة وتطويق المدينة.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, القوات الروسية, инфографика
انفوجرافيك, القوات الروسية, инфографика
"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
بالتوازي، سيتيح تحرير كونستانتينوفكا قطع الطريق إلى أوغليدار، الذي يتم عبره تزويد القوات الأوكرانية المدافعة هناك منذ أشهر. كما سيصبح من الممكن الالتفاف على هذه القوات من الأجنحة وتطويق المدينة.