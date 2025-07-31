https://sarabic.ae/20250731/لحظة-سقوط-لعبة-ملاهي-في-السعودية-ووقوع-إصابات-فيديو-1103226326.html
لحظة سقوط لعبة ملاهي في السعودية ووقوع إصابات... فيديو
لحظة سقوط لعبة ملاهي في السعودية ووقوع إصابات... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب، مساء أمس الأريعاء، 23 شخصا بينهم 3 حالات حرجة، إثر سقوط لعبة ملاهي داخل منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهدا في مدينة الطائف في السعودية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:57+0000
2025-07-31T10:57+0000
2025-07-31T10:57+0000
العالم العربي
السعودية
وزارة الصحة السعودية
مدينة ملاهي
الطائف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103226584_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_1a5f4c988287991fd967e795ebd39308.jpg
أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللعبة وهي تتعرض للتأرجح قبل أن تسقط وعلى متنها مجموعة من الفتيات، وسط ذعر الركاب والأشخاص الموجودين في المكان.ووفق صحيفة "سبق" السعودية، وقعت الحادثة بسبب تعرض الذراع العلوية للعبة للكسر، بينما كانت مجموعة من الفتيات على متنها، ما أدى إلى حدوث إصابات متفرقة بين المتوسطة والخفيفة.وقد سارعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى موقع الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتم فتح تحقيق بأسباب سقوط اللعبة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103226584_0:0:765:574_1920x0_80_0_0_6eb0ddb656b2a9b79b5145c6b9c7f604.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, وزارة الصحة السعودية, مدينة ملاهي, الطائف
العالم العربي, السعودية, وزارة الصحة السعودية, مدينة ملاهي, الطائف
لحظة سقوط لعبة ملاهي في السعودية ووقوع إصابات... فيديو
أصيب، مساء أمس الأريعاء، 23 شخصا بينهم 3 حالات حرجة، إثر سقوط لعبة ملاهي داخل منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهدا في مدينة الطائف في السعودية.
أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللعبة وهي تتعرض للتأرجح قبل أن تسقط وعلى متنها مجموعة من الفتيات، وسط ذعر الركاب والأشخاص الموجودين في المكان.
ووفق صحيفة "سبق" السعودية، وقعت الحادثة بسبب تعرض الذراع العلوية للعبة للكسر، بينما كانت مجموعة من الفتيات على متنها، ما أدى إلى حدوث إصابات متفرقة بين المتوسطة والخفيفة.
وقد سارعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى موقع الحادثة، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتم فتح تحقيق بأسباب سقوط اللعبة.