محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250731/محكمة-تابعة-لـأنصار-الله-تصدر-حكما-بإعدام-أحمد-علي-عبد-الله-صالح-نجل-الرئيس-اليمني-الأسبق-1103248913.html
محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق
محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق
سبوتنيك عربي
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، بعد اتهامه بـ "الخيانة العظمى". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T20:04+0000
2025-07-31T20:04+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102810/23/1028102381_0:509:1732:1483_1920x0_80_0_0_d917fea026093757be14b6b3bd2c4f33.jpg
ذكر ذلك موقع "سبأ نت"، التابع لـ"أنصار الله"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل يواجه العديد من التهم التي تشمل أيضا العمالة والتخابر مع العدو، على حد وصف البيان الذي نشره الموقع.وجاء نص البيان: "أصدرت المحكمة العسكرية المركزية حكمها في بحق الخائن أحمد علي عبد الله صالح".وتابع: "قضى الحكم بإدانة أحمد على عبد الله صالح بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد"، مضيفا: "تم معاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".وأوضح البيان أن الحكم "قضى أيضا باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".وبقي الرئيس الأسبق على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده.وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتم اغتياله في ديسمبر/ كانون الأول 2017.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها.
https://sarabic.ae/20181204/هؤلاء-خانوا-علي-عبد-الله-صالح-1037194379.html
https://sarabic.ae/20181202/طارق-صالح-يغرد-في-ذكرى-مقتل-علي-عبد-الله-صالح-1037143836.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102810/23/1028102381_0:346:1732:1645_1920x0_80_0_0_11db4e4096f39be99541aaadae5c3baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق

20:04 GMT 31.07.2025
© AP Photo / STRأحمد علي عبدالله صالح
أحمد علي عبدالله صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، بعد اتهامه بـ "الخيانة العظمى".
ذكر ذلك موقع "سبأ نت"، التابع لـ"أنصار الله"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل يواجه العديد من التهم التي تشمل أيضا العمالة والتخابر مع العدو، على حد وصف البيان الذي نشره الموقع.
علي عبد الله صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2018
بعد عام على مقتله... هؤلاء خانوا علي عبد الله صالح
4 ديسمبر 2018, 10:07 GMT
وجاء نص البيان: "أصدرت المحكمة العسكرية المركزية حكمها في بحق الخائن أحمد علي عبد الله صالح".
وتابع: "قضى الحكم بإدانة أحمد على عبد الله صالح بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد"، مضيفا: "تم معاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".
وأوضح البيان أن الحكم "قضى أيضا باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
علي عبد الله صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2018
عام على مقتل علي عبد الله... طارق صالح يكشف "حقائق"
2 ديسمبر 2018, 10:45 GMT
وبقي الرئيس الأسبق على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده.
وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتم اغتياله في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала