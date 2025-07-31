https://sarabic.ae/20250731/محكمة-تابعة-لـأنصار-الله-تصدر-حكما-بإعدام-أحمد-علي-عبد-الله-صالح-نجل-الرئيس-اليمني-الأسبق-1103248913.html
محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق
محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق
سبوتنيك عربي
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، بعد اتهامه بـ "الخيانة العظمى". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T20:04+0000
2025-07-31T20:04+0000
2025-07-31T20:04+0000
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مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
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ذكر ذلك موقع "سبأ نت"، التابع لـ"أنصار الله"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل يواجه العديد من التهم التي تشمل أيضا العمالة والتخابر مع العدو، على حد وصف البيان الذي نشره الموقع.وجاء نص البيان: "أصدرت المحكمة العسكرية المركزية حكمها في بحق الخائن أحمد علي عبد الله صالح".وتابع: "قضى الحكم بإدانة أحمد على عبد الله صالح بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد"، مضيفا: "تم معاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".وأوضح البيان أن الحكم "قضى أيضا باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".وبقي الرئيس الأسبق على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده.وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتم اغتياله في ديسمبر/ كانون الأول 2017.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، بعد اتهامه بـ "الخيانة العظمى".
ذكر ذلك موقع
"سبأ نت"، التابع لـ"أنصار الله"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل يواجه العديد من التهم التي تشمل أيضا العمالة والتخابر مع العدو، على حد وصف البيان الذي نشره الموقع.
وجاء نص البيان: "أصدرت المحكمة العسكرية المركزية حكمها في بحق الخائن أحمد علي عبد الله صالح".
وتابع: "قضى الحكم بإدانة أحمد على عبد الله صالح بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد"، مضيفا: "تم معاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".
وأوضح البيان أن الحكم "قضى أيضا باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
وبقي الرئيس الأسبق
على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده.
وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتم اغتياله في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء منذ 2015، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن مقر لها.