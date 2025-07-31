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https://sarabic.ae/20250731/ممر-يربط-مصر-و-السعودية-والعراق،-هل-يعزز-التجارة-الإقليمية-1103237181.html
ممر يربط مصر و السعودية والعراق.. هل يعزز التجارة الإقليمية؟
ممر يربط مصر و السعودية والعراق.. هل يعزز التجارة الإقليمية؟
سبوتنيك عربي
تمكن ميناء "نيوم" في المملكة العربية السعودية، من تحقيق تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط بنجاح، يهدف إلى ربط مراكز تجارية رئيسية عدة في... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T14:16+0000
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ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
سبوتنيك عربي
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
وأسهمت هذه المبادرة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50 في المئة، مقارنة بالمسارات التقليدية.وأضاف لـ "سبوتنيك" أن المملكة تسعى لتعزيز تنويع مصادر الطاقة أيضا لديها، لتكون ضمن مركز صناعات المستقبل.ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سعيد، إن إنشاء مثل هذا الممر التجاري ليربط بين الدول الثلاث (مصر والسعودية والعراق)، يعتبر توجها إيجابيا وسيسهم في خلق سوق عربية مشتركة، مما سيعزز الكثير من فرص التعاون وإزالة القيود الجمركية كما يسهم في تداول السلع و البضائع وعلى تداول الرأس المال ما بين الدول العربية.وأضاف سعيد أن هذا يسمح في المستقبل القريب لانضمام دول عربية أخرى لهذا الاتفاق، كما ويساعد في تكوين سوق عربية مشتركة ويزيل العقبات التي تواجه التجارة بين الدول العربية.وأضاف أن هذا المشروع يعتبر مشروع مهم جدا ويساعد العراق في الخروج من بعض الاتفاقيات القديمة التي لم تكن ذات جدوى للاقتصاد العراقي، فهو يحتاج إلى اتفاقيات تجارية جديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي.
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مساحة حرة, العراق, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, аудио
مساحة حرة, العراق, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, аудио

ممر يربط مصر و السعودية والعراق.. هل يعزز التجارة الإقليمية؟

14:16 GMT 31.07.2025
راديو
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
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تمكن ميناء "نيوم" في المملكة العربية السعودية، من تحقيق تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط بنجاح، يهدف إلى ربط مراكز تجارية رئيسية عدة في المملكة وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.
وأسهمت هذه المبادرة التي نفذها الميناء بالتعاون مع "مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص" في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50 في المئة، مقارنة بالمسارات التقليدية.

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي السعودي الدكتور عبد الحفيظ محبوب إن إنشاء هذا الممر يأتي في سياق مساعي المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل بعد أن كان الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط كمصدر دخل بنسبة تزيد عن 80 في المئة.

وأضاف لـ "سبوتنيك" أن المملكة تسعى لتعزيز تنويع مصادر الطاقة أيضا لديها، لتكون ضمن مركز صناعات المستقبل.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سعيد، إن إنشاء مثل هذا الممر التجاري ليربط بين الدول الثلاث (مصر والسعودية والعراق)، يعتبر توجها إيجابيا وسيسهم في خلق سوق عربية مشتركة، مما سيعزز الكثير من فرص التعاون وإزالة القيود الجمركية كما يسهم في تداول السلع و البضائع وعلى تداول الرأس المال ما بين الدول العربية.
وأضاف سعيد أن هذا يسمح في المستقبل القريب لانضمام دول عربية أخرى لهذا الاتفاق، كما ويساعد في تكوين سوق عربية مشتركة ويزيل العقبات التي تواجه التجارة بين الدول العربية.

وقال الباحث في الشأن الأمني، أثير الشرع، إن العراق يحتاج إلى الكثير من هذه المشاريع، لأن العراق يحتاج إلى الاندماج مع محيطه العربي والإقليمي ومشاركته في المشاريع الحيوية.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر مشروع مهم جدا ويساعد العراق في الخروج من بعض الاتفاقيات القديمة التي لم تكن ذات جدوى للاقتصاد العراقي، فهو يحتاج إلى اتفاقيات تجارية جديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي.
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