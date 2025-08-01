أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

روبوت يتجول في الشارع في موسكو، إنه ودود ويمكنك أن تتفاعل وتتحدث معه بحرية.
روبوت يتجول في الشارع في موسكو، إنه ودود ويمكنك أن تتفاعل وتتحدث معه بحرية.
من بين النماذج المعروضة في صالة عرض QUBOT: روبوتات تشبه البشر، وكلاب روبوتية، وروبوتات ذكيه تقوم بتقديم الخدمات للحضور، ويوجد أيضا روبوتات تعاونية GPT COBOT، تمتلك شخصيات مصممة لفهم العواطف البشرية من خلال الحركة ثلاثية الأبعاد، والعلاقات التفاعلية بين الأشياء، وأيضا من خلال النصوص والملاحظات الصوتية والصور.
من بين النماذج المعروضة في صالة عرض QUBOT: روبوتات تشبه البشر، وكلاب روبوتية، وروبوتات ذكيه تقوم بتقديم الخدمات للحضور، ويوجد أيضا روبوتات تعاونية GPT COBOT، تمتلك شخصيات مصممة لفهم العواطف البشرية من خلال الحركة ثلاثية الأبعاد، والعلاقات التفاعلية بين الأشياء، وأيضا من خلال النصوص والملاحظات الصوتية والصور.
الكلاب الروبوتية أليفة أيضا، صبي يصافح كلبا روبوتيا في شارع "أربات" في موسكو.
الكلاب الروبوتية أليفة أيضا، صبي يصافح كلبا روبوتيا في شارع "أربات" في موسكو.
مصافحة روبوت يتفهم العواطف.
روبوتات تتجول في شارع "أربات" بين الناس، الروبوت الأزرق مختص بتوصيل الطلبات.
روبوتات تتجول في شارع "أربات" بين الناس، الروبوت الأزرق مختص بتوصيل الطلبات.
مجموعة من الروبوتات المعروضة في متجر QUBOT.
مجموعة من الروبوتات المعروضة في متجر QUBOT.
روبوت آخر، واثق من نفسه، يتجول في الشارع.