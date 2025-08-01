أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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https://sarabic.ae/20250801/أول-متجر-لعرض-الروبوتات-في-روسيا-1103265598.html
أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
سبوتنيك عربي
افتتح في موسكو أول متجر للروبوتات والذكاء الاصطناعي في روسيا "متجر QUBOT"، حيث يوفر المتجر منصة تفاعلية تتيح للزوار مشاهدة مجموعة متنوعة من الروبوتات واختبارها... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

11:50 GMT 01.08.2025
تابعنا عبر
افتتح في موسكو أول متجر للروبوتات والذكاء الاصطناعي في روسيا "متجر QUBOT"، حيث يوفر المتجر منصة تفاعلية تتيح للزوار مشاهدة مجموعة متنوعة من الروبوتات واختبارها عمليا، وقد قام فريق "سبوتنك" بتجميع ألبوم لأفضل الصور التي رصدت في المعرض.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يتجول في الشارع في موسكو، إنه ودود ويمكنك أن تتفاعل وتتحدث معه بحرية.

روبوت يتجول في الشارع في موسكو، إنه ودود ويمكنك أن تتفاعل وتتحدث معه بحرية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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روبوت يتجول في الشارع في موسكو، إنه ودود ويمكنك أن تتفاعل وتتحدث معه بحرية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

من بين النماذج المعروضة في صالة عرض QUBOT: روبوتات تشبه البشر، وكلاب روبوتية، وروبوتات ذكيه تقوم بتقديم الخدمات للحضور، ويوجد أيضا روبوتات تعاونية GPT COBOT، تمتلك شخصيات مصممة لفهم العواطف البشرية من خلال الحركة ثلاثية الأبعاد، والعلاقات التفاعلية بين الأشياء، وأيضا من خلال النصوص والملاحظات الصوتية والصور.

من بين النماذج المعروضة في صالة عرض QUBOT: روبوتات تشبه البشر، وكلاب روبوتية، وروبوتات ذكيه تقوم بتقديم الخدمات للحضور، ويوجد أيضا روبوتات تعاونية GPT COBOT، تمتلك شخصيات مصممة لفهم العواطف البشرية من خلال الحركة ثلاثية الأبعاد، والعلاقات التفاعلية بين الأشياء، وأيضا من خلال النصوص والملاحظات الصوتية والصور. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

من بين النماذج المعروضة في صالة عرض QUBOT: روبوتات تشبه البشر، وكلاب روبوتية، وروبوتات ذكيه تقوم بتقديم الخدمات للحضور، ويوجد أيضا روبوتات تعاونية GPT COBOT، تمتلك شخصيات مصممة لفهم العواطف البشرية من خلال الحركة ثلاثية الأبعاد، والعلاقات التفاعلية بين الأشياء، وأيضا من خلال النصوص والملاحظات الصوتية والصور.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

الكلاب الروبوتية أليفة أيضا، صبي يصافح كلبا روبوتيا في شارع "أربات" في موسكو.

الكلاب الروبوتية أليفة أيضا، صبي يصافح كلبا روبوتيا في شارع &quot;أربات&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

الكلاب الروبوتية أليفة أيضا، صبي يصافح كلبا روبوتيا في شارع "أربات" في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مصافحة روبوت يتفهم العواطف.

مصافحة روبوت يتفهم العواطف. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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مصافحة روبوت يتفهم العواطف.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

روبوتات تتجول في شارع "أربات" بين الناس، الروبوت الأزرق مختص بتوصيل الطلبات.

روبوتات تتجول في شارع &quot;أربات&quot; بين الناس، الروبوت الأزرق مختص بتوصيل الطلبات. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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روبوتات تتجول في شارع "أربات" بين الناس، الروبوت الأزرق مختص بتوصيل الطلبات.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الروبوتات المعروضة في متجر QUBOT.

مجموعة من الروبوتات المعروضة في متجر QUBOT. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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مجموعة من الروبوتات المعروضة في متجر QUBOT.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت آخر، واثق من نفسه، يتجول في الشارع.

روبوت آخر، واثق من نفسه، يتجول في الشارع. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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روبوت آخر، واثق من نفسه، يتجول في الشارع.

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