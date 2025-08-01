إيلون ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"

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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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لقاء سبوتنيك
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خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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https://sarabic.ae/20250801/إيلون-ماسك-يؤكد-وجود-شخصيات-ديمقراطية-بارزة-في-قائمة-إبستين-1103286800.html
إيلون ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"
إيلون ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"
سبوتنيك عربي
زعم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن قائمة عملاء الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالقُصَّر واستغلالهم جنسياً، تضم شخصيات رفيعة المستوى من الحزب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T21:30+0000
2025-08-01T21:30+0000
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال ماسك في تعليق على منشور عبر منصة "إكس" حول القائمة: "هناك أيضاً ديمقراطيون بارزون ومتبرعوهم في القائمة".وكان ماسك قد صرّح سابقاً، في ظل خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وثائق قضية إبستين لم تُنشر بسبب ورود اسم رئيس البيت الأبيض فيها، قبل أن تُحذف هذه التغريدة من صفحته.وفي المقابل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بياناً مشتركاً نفيا فيه امتلاك إبستين قائمة عملاء أو تورطه في ابتزاز شخصيات نافذة.مع ذلك، صرحت وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في فبراير/شباط، أن "القائمة على مكتبها بانتظار المراجعة"، قبل أن توضح لاحقاً أنها كانت تشير إلى وثائق القضية وليس إلى قائمة عملاء.وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20250718/ترامب-يقاضي-وول-ستريت-جورنال-وروبرت-مردوخ-بسبب-تقرير-عن-إبستين-1102811548.html
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إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إيلون ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"

21:30 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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زعم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن قائمة عملاء الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالقُصَّر واستغلالهم جنسياً، تضم شخصيات رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي الأمريكي ومموليهم.
وقال ماسك في تعليق على منشور عبر منصة "إكس" حول القائمة: "هناك أيضاً ديمقراطيون بارزون ومتبرعوهم في القائمة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين
18 يوليو, 23:00 GMT
وكان ماسك قد صرّح سابقاً، في ظل خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وثائق قضية إبستين لم تُنشر بسبب ورود اسم رئيس البيت الأبيض فيها، قبل أن تُحذف هذه التغريدة من صفحته.
وفي المقابل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بياناً مشتركاً نفيا فيه امتلاك إبستين قائمة عملاء أو تورطه في ابتزاز شخصيات نافذة.
مع ذلك، صرحت وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في فبراير/شباط، أن "القائمة على مكتبها بانتظار المراجعة"، قبل أن توضح لاحقاً أنها كانت تشير إلى وثائق القضية وليس إلى قائمة عملاء.
وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
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