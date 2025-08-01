https://sarabic.ae/20250801/الصين-تنشئ-مصنعا-للذخائر-المتوسطة-والخفيفة-في-الكويت-1103258320.html

الصين تنشئ مصنعا للذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت

الصين تنشئ مصنعا للذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين قرب الانتهاء من تشييد مصنع مشترك لإنتاج الذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت ضمن خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T08:13+0000

2025-08-01T08:13+0000

2025-08-01T08:13+0000

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وقال الملحق العسكري الصيني، ليو تسونغ تشن، إن العلاقات الدفاعية بين الصين والكويت تشهد تطورا متزايدا، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير في تبادل الخبرات والتعاون التقني، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة.ولفت تسونغ تشن إلى أن بلاده تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية مع الكويت إلى مستويات جديدة.ومن جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله مشعل الصباح، إن مشروع مصنع الذخيرة المشترك مع الصين أوشك على الاكتمال، مؤكدا أنه سيتم افتتاح قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.ووصف الصباح، هذه الخطوة بأنها محطة بارزة في مسار التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن المصنع مخصص لإنتاج الذخيرة الخفيفة والمتوسطة، وهو أول مشروع من نوعه في إطار التعاون الدفاعي الثنائي.كما أكد المسؤول الكويتي أن برامج التدريب العسكري بين الجيشين، والتي انطلقت في عام 2019، تشهد توسعا سنويا مستمرا، ما يعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الدفاعية على المدى الطويل.يذكر أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع الصين في عام 1995، وقد تعمق هذا التعاون في السنوات الأخيرة مع ازدياد انخراط بكين في شؤون المنطقة، بحسب الجريدة.وذكرت تقارير سابقة، أن الصين عرضت على الكويت تزويدها "بالغالبية العظمى من احتياجاتها الدفاعية دون شروط"، بما في ذلك معدات عسكرية متقدمة، وهو ما يعكس سعي بكين لتوسيع موطئ قدمها في الخليج العربي، خاصة مع الكويت، التي تعد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

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