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الصين تنشئ مصنعا للذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت
الصين تنشئ مصنعا للذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين قرب الانتهاء من تشييد مصنع مشترك لإنتاج الذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت ضمن خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T08:13+0000
2025-08-01T08:13+0000
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وقال الملحق العسكري الصيني، ليو تسونغ تشن، إن العلاقات الدفاعية بين الصين والكويت تشهد تطورا متزايدا، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير في تبادل الخبرات والتعاون التقني، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة.ولفت تسونغ تشن إلى أن بلاده تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية مع الكويت إلى مستويات جديدة.ومن جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله مشعل الصباح، إن مشروع مصنع الذخيرة المشترك مع الصين أوشك على الاكتمال، مؤكدا أنه سيتم افتتاح قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.ووصف الصباح، هذه الخطوة بأنها محطة بارزة في مسار التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن المصنع مخصص لإنتاج الذخيرة الخفيفة والمتوسطة، وهو أول مشروع من نوعه في إطار التعاون الدفاعي الثنائي.كما أكد المسؤول الكويتي أن برامج التدريب العسكري بين الجيشين، والتي انطلقت في عام 2019، تشهد توسعا سنويا مستمرا، ما يعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الدفاعية على المدى الطويل.يذكر أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع الصين في عام 1995، وقد تعمق هذا التعاون في السنوات الأخيرة مع ازدياد انخراط بكين في شؤون المنطقة، بحسب الجريدة.وذكرت تقارير سابقة، أن الصين عرضت على الكويت تزويدها "بالغالبية العظمى من احتياجاتها الدفاعية دون شروط"، بما في ذلك معدات عسكرية متقدمة، وهو ما يعكس سعي بكين لتوسيع موطئ قدمها في الخليج العربي، خاصة مع الكويت، التي تعد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20231018/الأسطول-البحري-الصيني-الـ44-يصل-إلى-الكويت-1082160936.html
https://sarabic.ae/20220615/إعلام-قرار-غير-مسبوق-في-تاريخ-الجيش-الكويتي-بشأن-1900-ضابط-1063666258.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, الكويت
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, الكويت

الصين تنشئ مصنعا للذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت

08:13 GMT 01.08.2025
© Sputnikبندقية قنص صينية عيار (12.7 * 108 ملم)
بندقية قنص صينية عيار (12.7 * 108 ملم) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
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أعلنت الصين قرب الانتهاء من تشييد مصنع مشترك لإنتاج الذخائر المتوسطة والخفيفة في الكويت ضمن خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وقال الملحق العسكري الصيني، ليو تسونغ تشن، إن العلاقات الدفاعية بين الصين والكويت تشهد تطورا متزايدا، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير في تبادل الخبرات والتعاون التقني، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة.
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الأسطول البحري الصيني الـ44 يصل إلى الكويت
18 أكتوبر 2023, 13:35 GMT
ولفت تسونغ تشن إلى أن بلاده تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية مع الكويت إلى مستويات جديدة.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله مشعل الصباح، إن مشروع مصنع الذخيرة المشترك مع الصين أوشك على الاكتمال، مؤكدا أنه سيتم افتتاح قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ووصف الصباح، هذه الخطوة بأنها محطة بارزة في مسار التعاون العسكري بين البلدين، مشيرا إلى أن المصنع مخصص لإنتاج الذخيرة الخفيفة والمتوسطة، وهو أول مشروع من نوعه في إطار التعاون الدفاعي الثنائي.
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
إعلام: قرار غير مسبوق في تاريخ الجيش الكويتي بشأن 1900 ضابط
15 يونيو 2022, 16:36 GMT
كما أكد المسؤول الكويتي أن برامج التدريب العسكري بين الجيشين، والتي انطلقت في عام 2019، تشهد توسعا سنويا مستمرا، ما يعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الدفاعية على المدى الطويل.
يذكر أن الكويت كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع الصين في عام 1995، وقد تعمق هذا التعاون في السنوات الأخيرة مع ازدياد انخراط بكين في شؤون المنطقة، بحسب الجريدة.
وذكرت تقارير سابقة، أن الصين عرضت على الكويت تزويدها "بالغالبية العظمى من احتياجاتها الدفاعية دون شروط"، بما في ذلك معدات عسكرية متقدمة، وهو ما يعكس سعي بكين لتوسيع موطئ قدمها في الخليج العربي، خاصة مع الكويت، التي تعد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
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