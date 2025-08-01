https://sarabic.ae/20250801/سبوتنيك-تطلق-بثا-إذاعيا-على-مدار-24-ساعة-في-البرازيل-1103268042.html
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
سبوتنيك عربي
بدأت وكالة "سبوتنيك" بث برامجها المتنوعة على مدار الساعة باللغة البرتغالية عبر موجة "إف إم" في البرازيل. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:20+0000
2025-08-01T11:20+0000
2025-08-01T11:23+0000
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وستتاح لمستمعي منطقة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة، برامج تحليلية وبودكاست حصرية من فريق التحرير الدولي لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى تقارير مباشرة من مواقع الأحداث في البرازيل وخارجها.وبهذا، أصبحت "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الأولى والوحيدة التي تبث برامجها كاملة على مدار الساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.بالإضافة إلى مجموعة من البودكاست المتعلقة بالسياسة الوطنية والدولية والبرنامج الحواري المسائي المألوف للجمهور البرازيلي، ستضاف معلومات جديدة وبرامج تحليلية حول مواضيع الساعة.وتعتبر وكالة "سبوتنيك" واحدة من أكبر وكالات الإذاعة والأنباء الدولية في العالم، وتعمل بأكثر من 30 لغة.
https://sarabic.ae/20250731/رئيس-البرازيل-يتهم-واشنطن-بمحاولة-تقويض-القضاء-البرازيلي-عبر-عقوبات-ماغنيتسكي-1103208681.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك, العالم, أخبار البرازيل
سبوتنيك, العالم, أخبار البرازيل
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
11:20 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 01.08.2025)
بدأت وكالة "سبوتنيك" بث برامجها المتنوعة على مدار الساعة باللغة البرتغالية عبر موجة "إف إم" في البرازيل.
وستتاح لمستمعي منطقة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة، برامج تحليلية وبودكاست حصرية من فريق التحرير الدولي لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى تقارير مباشرة من مواقع الأحداث في البرازيل وخارجها.
وبهذا، أصبحت "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الأولى والوحيدة التي تبث برامجها كاملة على مدار الساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
بالإضافة إلى مجموعة من البودكاست المتعلقة بالسياسة الوطنية والدولية والبرنامج الحواري المسائي المألوف للجمهور البرازيلي، ستضاف معلومات جديدة وبرامج تحليلية حول مواضيع الساعة.
وتعتبر وكالة "سبوتنيك" واحدة من أكبر وكالات الإذاعة والأنباء الدولية في العالم، وتعمل بأكثر من 30 لغة.