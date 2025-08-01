"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل

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بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250801/سبوتنيك-تطلق-بثا-إذاعيا-على-مدار-24-ساعة-في-البرازيل-1103268042.html
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
سبوتنيك عربي
بدأت وكالة "سبوتنيك" بث برامجها المتنوعة على مدار الساعة باللغة البرتغالية عبر موجة "إف إم" في البرازيل. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك
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أخبار البرازيل
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وستتاح لمستمعي منطقة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة، برامج تحليلية وبودكاست حصرية من فريق التحرير الدولي لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى تقارير مباشرة من مواقع الأحداث في البرازيل وخارجها.وبهذا، أصبحت "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الأولى والوحيدة التي تبث برامجها كاملة على مدار الساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.بالإضافة إلى مجموعة من البودكاست المتعلقة بالسياسة الوطنية والدولية والبرنامج الحواري المسائي المألوف للجمهور البرازيلي، ستضاف معلومات جديدة وبرامج تحليلية حول مواضيع الساعة.وتعتبر وكالة "سبوتنيك" واحدة من أكبر وكالات الإذاعة والأنباء الدولية في العالم، وتعمل بأكثر من 30 لغة.
https://sarabic.ae/20250731/رئيس-البرازيل-يتهم-واشنطن-بمحاولة-تقويض-القضاء-البرازيلي-عبر-عقوبات-ماغنيتسكي-1103208681.html
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سبوتنيك, العالم, أخبار البرازيل
سبوتنيك, العالم, أخبار البرازيل

"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل

11:20 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 01.08.2025)
© Sputnikسبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل
سبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
بدأت وكالة "سبوتنيك" بث برامجها المتنوعة على مدار الساعة باللغة البرتغالية عبر موجة "إف إم" في البرازيل.
وستتاح لمستمعي منطقة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة، برامج تحليلية وبودكاست حصرية من فريق التحرير الدولي لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى تقارير مباشرة من مواقع الأحداث في البرازيل وخارجها.
وبهذا، أصبحت "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الأولى والوحيدة التي تبث برامجها كاملة على مدار الساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
© Sputnikسبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل
سبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
سبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل
© Sputnik
بالإضافة إلى مجموعة من البودكاست المتعلقة بالسياسة الوطنية والدولية والبرنامج الحواري المسائي المألوف للجمهور البرازيلي، ستضاف معلومات جديدة وبرامج تحليلية حول مواضيع الساعة.
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات "ماغنيتسكي"
أمس, 01:50 GMT
وتعتبر وكالة "سبوتنيك" واحدة من أكبر وكالات الإذاعة والأنباء الدولية في العالم، وتعمل بأكثر من 30 لغة.
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