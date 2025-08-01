https://sarabic.ae/20250801/سبوتنيك-تطلق-بثا-إذاعيا-على-مدار-24-ساعة-في-البرازيل-1103268042.html

"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل

"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل

سبوتنيك عربي

بدأت وكالة "سبوتنيك" بث برامجها المتنوعة على مدار الساعة باللغة البرتغالية عبر موجة "إف إم" في البرازيل. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

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وستتاح لمستمعي منطقة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة، برامج تحليلية وبودكاست حصرية من فريق التحرير الدولي لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى تقارير مباشرة من مواقع الأحداث في البرازيل وخارجها.وبهذا، أصبحت "سبوتنيك" الوسيلة الإعلامية الروسية الأولى والوحيدة التي تبث برامجها كاملة على مدار الساعة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.بالإضافة إلى مجموعة من البودكاست المتعلقة بالسياسة الوطنية والدولية والبرنامج الحواري المسائي المألوف للجمهور البرازيلي، ستضاف معلومات جديدة وبرامج تحليلية حول مواضيع الساعة.وتعتبر وكالة "سبوتنيك" واحدة من أكبر وكالات الإذاعة والأنباء الدولية في العالم، وتعمل بأكثر من 30 لغة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

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