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صدام حفتر يزور تشاد مبعوثا من القيادة العامة ويبحث مع ديبي التعاون الثنائي والأمن الإقليمي
صدام حفتر يزور تشاد مبعوثا من القيادة العامة ويبحث مع ديبي التعاون الثنائي والأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
وصل رئيس أركان القوات البرية الليبية، الفريق ركن صدام حفتر، اليوم الجمعة، إلى العاصمة التشادية أنجمينا، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا من القائد العام للقوات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:16+0000
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وجرى استقبال صدام حفتر بمراسم رسمية، قبل أن يعقد لقاء في القصر الرئاسي مع رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وتصدرت محادثات الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها دول الساحل والحدود المشتركة.وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على توطيد علاقاتها مع دول الجوار، وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.وتُعد العلاقات الليبية التشادية من أبرز المسارات الأمنية في المنطقة، بالنظر إلى التداخلات الحدودية والتحديات المشتركة، ما يجعل مثل هذه الزيارات خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون والتفاهم بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250710/تركيا-وحكومة-الدبيبة-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-قدرات-الجيش-الليبي-1102557081.html
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صدام حفتر يزور تشاد مبعوثا من القيادة العامة ويبحث مع ديبي التعاون الثنائي والأمن الإقليمي

18:16 GMT 01.08.2025
© Photoصدام حفتر في تشاد
صدام حفتر في تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo
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وصل رئيس أركان القوات البرية الليبية، الفريق ركن صدام حفتر، اليوم الجمعة، إلى العاصمة التشادية أنجمينا، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا من القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر.
وجرى استقبال صدام حفتر بمراسم رسمية، قبل أن يعقد لقاء في القصر الرئاسي مع رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتصدرت محادثات الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها دول الساحل والحدود المشتركة.
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
تركيا وحكومة الدبيبة توقعان اتفاقية لتعزيز قدرات الجيش الليبي
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وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على توطيد علاقاتها مع دول الجوار، وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.
وتُعد العلاقات الليبية التشادية من أبرز المسارات الأمنية في المنطقة، بالنظر إلى التداخلات الحدودية والتحديات المشتركة، ما يجعل مثل هذه الزيارات خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون والتفاهم بين البلدين.
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