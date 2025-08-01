https://sarabic.ae/20250801/غياب-الشمس-يستمر-6-دقائق-ما-حقيقة-كسوف-القرن-ومتى-يحدث-1103273358.html
غياب الشمس يستمر 6 دقائق... ما حقيقة "كسوف القرن" ومتى يحدث؟
غياب الشمس يستمر 6 دقائق... ما حقيقة "كسوف القرن" ومتى يحدث؟
سبوتنيك عربي
أشارت أنباء متداولة إلى أن غدا السبت 2 أغسطس/ آب الجاري، سيشهد أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عاما، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول هذا الأمر، خاصة أنه سيتم رصده... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:57+0000
2025-08-01T12:57+0000
2025-08-01T12:57+0000
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كسوف الشمس
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ونشرت مجلة "بيبول" الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن الموعد المؤكد لحدوث كسوف كلي للشمس هو 2 أغسطس 2027، وليس الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشهر المقبل سيشهد كسوفا جزئيا فقط ويكون 21 سبتمبر/ أيلول، حيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس دون أن يحجبه بالكامل.وتقول المجلة، إن العالم سيشاهد، في 2 أغسطس 2027، ذلك الحدث الفلكي الفريد الذي يعرف بـ"كسوف القرن"، وسيكون أطول كسوف كلي للشمس يتم رصده من سطح الأرض منذ أكثر من قرن.ومن المتوقع أن يمتد مسار الكسوف الكلي عبر 11 دولة، من بينها إسبانيا والمغرب ومصر والسعودية، ما يمنح ملايين البشر فرصة نادرة لمشاهدة الشمس تختفي كليا خلف القمر في مشهد مهيب.ويكتسب هذا الكسوف طابعه الاستثنائي من عدة عوامل، أبرزها قرب القمر من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجما، إضافة إلى كون الأرض ستكون في أبعد نقطة عن الشمس، ما يجعل قرص الشمس الظاهر أصغر، ويعزز تأثير الظاهرة بصريا.وتشير تقديرات العلماء إلى أن مدة الكسوف الكلي ستصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالكسوفات الكلية المعتادة، ما يمنح الهواة والمهتمين فرصة مميزة لرصد وتوثيق الحدث.
https://sarabic.ae/20231224/هكذا-يبدو-كسوف-الشمس-إذا-كنت-تقف-على-المريخ-فيديو-1084416078.html
https://sarabic.ae/20221025/عمى-دائم-أو-مؤقت-هل-يؤثر-كسوف-الشمس-على-عين-الإنسان؟-1069474606.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, مصر, السعودية, كسوف الشمس
أخبار العالم الآن, منوعات, مصر, السعودية, كسوف الشمس
غياب الشمس يستمر 6 دقائق... ما حقيقة "كسوف القرن" ومتى يحدث؟
أشارت أنباء متداولة إلى أن غدا السبت 2 أغسطس/ آب الجاري، سيشهد أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عاما، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول هذا الأمر، خاصة أنه سيتم رصده من بعض الدول العربية.
ونشرت مجلة
"بيبول" الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن الموعد المؤكد لحدوث كسوف كلي للشمس هو 2 أغسطس 2027، وليس الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشهر المقبل سيشهد كسوفا جزئيا فقط ويكون 21 سبتمبر/ أيلول، حيث يغطي القمر جزءا من قرص الشمس دون أن يحجبه بالكامل.
24 ديسمبر 2023, 14:15 GMT
وتقول المجلة، إن العالم سيشاهد، في 2 أغسطس 2027، ذلك الحدث الفلكي
الفريد الذي يعرف بـ"كسوف القرن"، وسيكون أطول كسوف كلي للشمس يتم رصده من سطح الأرض منذ أكثر من قرن.
ومن المتوقع أن يمتد مسار الكسوف الكلي عبر 11 دولة، من بينها إسبانيا والمغرب ومصر والسعودية، ما يمنح ملايين البشر فرصة نادرة لمشاهدة الشمس تختفي كليا خلف القمر في مشهد مهيب.
25 أكتوبر 2022, 17:20 GMT
ويكتسب هذا الكسوف طابعه الاستثنائي من عدة عوامل، أبرزها قرب القمر من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجما، إضافة إلى كون الأرض ستكون في أبعد نقطة عن الشمس، ما يجعل قرص الشمس الظاهر أصغر، ويعزز تأثير الظاهرة بصريا.
وتشير تقديرات العلماء إلى أن مدة الكسوف الكلي
ستصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدة طويلة نسبيا مقارنة بالكسوفات الكلية المعتادة، ما يمنح الهواة والمهتمين فرصة مميزة لرصد وتوثيق الحدث.