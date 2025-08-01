https://sarabic.ae/20250801/وزير-الكهرباء-العراقي-يصل-إلى-إيران-لبحث-إمدادات-الغاز-1103277278.html

وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز

وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز

سبوتنيك عربي

وصل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى بحث أزمة تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T14:24+0000

2025-08-01T14:24+0000

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وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، أن فاضل يرافقه وفد رسمي، وسيناقش مع المسؤولين الإيرانيين سبل ضمان استمرار تدفق الغاز لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار البيان إلى أن العراق وإيران وقعا عقدا ينص على تزويد العراق بنحو 55 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، إلا أن الكميات الموردة تراجعت منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى توقف عدد من المحطات وانخفاض ساعات التجهيز الكهربائي. وتأتي زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران، في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد، واقتراب موعد زيارة الأربعين، ما يتطلب تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين والزائرين.ويستورد العراق منذ سنوات الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لا سيما في المحافظات الجنوبية، إلا أنه يواجه صعوبات في سداد مستحقات هذه الواردات نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي تقيّد إجراء المعاملات المالية بالدولار.

https://sarabic.ae/20240216/إيران-زيادة-كمية-الغاز-المتدفق-إلى-العراق-في-الصيف-المقبل-1086149145.html

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