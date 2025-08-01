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وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز
وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز
سبوتنيك عربي
وصل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى بحث أزمة تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:24+0000
2025-08-01T14:24+0000
العراق
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وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، أن فاضل يرافقه وفد رسمي، وسيناقش مع المسؤولين الإيرانيين سبل ضمان استمرار تدفق الغاز لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار البيان إلى أن العراق وإيران وقعا عقدا ينص على تزويد العراق بنحو 55 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، إلا أن الكميات الموردة تراجعت منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى توقف عدد من المحطات وانخفاض ساعات التجهيز الكهربائي. وتأتي زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران، في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد، واقتراب موعد زيارة الأربعين، ما يتطلب تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين والزائرين.ويستورد العراق منذ سنوات الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لا سيما في المحافظات الجنوبية، إلا أنه يواجه صعوبات في سداد مستحقات هذه الواردات نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي تقيّد إجراء المعاملات المالية بالدولار.
https://sarabic.ae/20240216/إيران-زيادة-كمية-الغاز-المتدفق-إلى-العراق-في-الصيف-المقبل-1086149145.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الكهرباء العراقي يصل إلى إيران لبحث إمدادات الغاز

14:24 GMT 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau أنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau
تابعنا عبر
وصل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى بحث أزمة تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق، والتأكيد على ضرورة التزام طهران بالكميات المتفق عليها سابقا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، أن فاضل يرافقه وفد رسمي، وسيناقش مع المسؤولين الإيرانيين سبل ضمان استمرار تدفق الغاز لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار البيان إلى أن العراق وإيران وقعا عقدا ينص على تزويد العراق بنحو 55 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، إلا أن الكميات الموردة تراجعت منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى توقف عدد من المحطات وانخفاض ساعات التجهيز الكهربائي.
وتأتي زيارة وزير الكهرباء العراقي إلى إيران، في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد، واقتراب موعد زيارة الأربعين، ما يتطلب تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين والزائرين.
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
إيران: زيادة كمية الغاز المتدفق إلى العراق في الصيف المقبل
16 فبراير 2024, 18:33 GMT
ويستورد العراق منذ سنوات الغاز من إيران لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لا سيما في المحافظات الجنوبية، إلا أنه يواجه صعوبات في سداد مستحقات هذه الواردات نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي تقيّد إجراء المعاملات المالية بالدولار.
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