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https://sarabic.ae/20250802/إيران-ترد-على-أنباء-إغلاق-بعض-السفارات-في-طهران-1103308003.html
إيران ترد على أنباء إغلاق بعض السفارات في طهران
إيران ترد على أنباء إغلاق بعض السفارات في طهران
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإیرانیة، اليوم السبت، إن "شائعة إغلاق السفارات في طهران هي حرب نفسية تشنها غرفة العمليات الصهيونية". 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T17:54+0000
2025-08-02T17:54+0000
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ورفضت، الخارجية الإيرانية، هذا الادعاء وأكدت أن هذا النوع من الأخبار، الذي ينبع من بعض حسابات التليغرام التابعة للكيان الصهيوني ومنظمة المنافقین (مجاهدي خلق)، هو حرب نفسية من قبل غرفة عمليات الإعلام الصهيوني ويتم تنفيذها بهدف إثارة الاحتقان وهو غير صحيح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي.ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250802/وزير-خارجية-إيران-يمكن-استبدال-الآلات-النووية-التي-دمرت-لأن-التكنولوجيا-موجودة-لدينا-1103304032.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترد على أنباء إغلاق بعض السفارات في طهران

17:54 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإیرانیة، اليوم السبت، إن "شائعة إغلاق السفارات في طهران هي حرب نفسية تشنها غرفة العمليات الصهيونية".
ورفضت، الخارجية الإيرانية، هذا الادعاء وأكدت أن هذا النوع من الأخبار، الذي ينبع من بعض حسابات التليغرام التابعة للكيان الصهيوني ومنظمة المنافقین (مجاهدي خلق)، هو حرب نفسية من قبل غرفة عمليات الإعلام الصهيوني ويتم تنفيذها بهدف إثارة الاحتقان وهو غير صحيح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
وزير خارجية إيران: يمكن استبدال الآلات النووية التي دمرت لأن التكنولوجيا موجودة لدينا
14:30 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي.
ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
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