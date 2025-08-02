https://sarabic.ae/20250802/إيران-ترد-على-أنباء-إغلاق-بعض-السفارات-في-طهران-1103308003.html

إيران ترد على أنباء إغلاق بعض السفارات في طهران

إيران ترد على أنباء إغلاق بعض السفارات في طهران

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الإیرانیة، اليوم السبت، إن "شائعة إغلاق السفارات في طهران هي حرب نفسية تشنها غرفة العمليات الصهيونية". 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T17:54+0000

2025-08-02T17:54+0000

2025-08-02T17:54+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

ورفضت، الخارجية الإيرانية، هذا الادعاء وأكدت أن هذا النوع من الأخبار، الذي ينبع من بعض حسابات التليغرام التابعة للكيان الصهيوني ومنظمة المنافقین (مجاهدي خلق)، هو حرب نفسية من قبل غرفة عمليات الإعلام الصهيوني ويتم تنفيذها بهدف إثارة الاحتقان وهو غير صحيح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي.ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير". وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250802/وزير-خارجية-إيران-يمكن-استبدال-الآلات-النووية-التي-دمرت-لأن-التكنولوجيا-موجودة-لدينا-1103304032.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم