https://sarabic.ae/20250802/الذكاء-الاصطناعي-يستعيد-مخلوقات-الماضي-السحيق---1103293814.html

الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق

الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق

سبوتنيك عربي

يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" سلسلة من رسوم الذكاء الاصطناعي التي تعبر عن إعادة بناء فنية لمخلوقات مذهلة من الماضي السحيق، منها ديناصورات ذات ريش، وكسلان... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

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وسائط متعددة

صور

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الجدير بالذكر أن هذه الصور ليست نتيجة لإعادة بناء علمية بحتة، بل هي إعادة تصور إبداعية وفرضية بصرية حية حول ما كان عليه العالم القديم، من وحيد القرن الصوفي في سيبيريا إلى مشاهد صيد القنادس التي يبلغ طولها ستة أقدام والمدرع العملاق (glyptodons)، وفي هذه الصور نقدم لكم حفريات بُعثت إلى الحياة، مستوحاة من العلم ولكن من خلال منظور الخيال الرقمي.

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