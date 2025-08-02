الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250802/الذكاء-الاصطناعي-يستعيد-مخلوقات-الماضي-السحيق---1103293814.html
الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق
الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" سلسلة من رسوم الذكاء الاصطناعي التي تعبر عن إعادة بناء فنية لمخلوقات مذهلة من الماضي السحيق، منها ديناصورات ذات ريش، وكسلان... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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صور
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الجدير بالذكر أن هذه الصور ليست نتيجة لإعادة بناء علمية بحتة، بل هي إعادة تصور إبداعية وفرضية بصرية حية حول ما كان عليه العالم القديم، من وحيد القرن الصوفي في سيبيريا إلى مشاهد صيد القنادس التي يبلغ طولها ستة أقدام والمدرع العملاق (glyptodons)، وفي هذه الصور نقدم لكم حفريات بُعثت إلى الحياة، مستوحاة من العلم ولكن من خلال منظور الخيال الرقمي.
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фото, صور
фото, صور

الذكاء الاصطناعي يستعيد مخلوقات الماضي السحيق

09:59 GMT 02.08.2025
تابعنا عبر
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" سلسلة من رسوم الذكاء الاصطناعي التي تعبر عن إعادة بناء فنية لمخلوقات مذهلة من الماضي السحيق، منها ديناصورات ذات ريش، وكسلان عملاق، وأحصنة بمخالب تنين (chalicotheres)، وحتى حيتان بأرجل (ambulocetes)، والتي تجسد الحيوانات قبل أو خلال تطورها.
الجدير بالذكر أن هذه الصور ليست نتيجة لإعادة بناء علمية بحتة، بل هي إعادة تصور إبداعية وفرضية بصرية حية حول ما كان عليه العالم القديم، من وحيد القرن الصوفي في سيبيريا إلى مشاهد صيد القنادس التي يبلغ طولها ستة أقدام والمدرع العملاق (glyptodons)، وفي هذه الصور نقدم لكم حفريات بُعثت إلى الحياة، مستوحاة من العلم ولكن من خلال منظور الخيال الرقمي.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

يُعدّ غطاء الريش أمرًا شائعًا لدى عدد من مجموعات الديناصورات، وفي وقتنا الحالي، يعتبر العلماء وجود غطاء الريش أمرًا مؤكدا لدى ثماني عائلات من الديناصورات المفترسة غير الطائرة.

يُعدّ غطاء الريش أمرًا شائعًا لدى عدد من مجموعات الديناصورات، وفي وقتنا الحالي، يعتبر العلماء وجود غطاء الريش أمرًا مؤكدا لدى ثماني عائلات من الديناصورات المفترسة غير الطائرة. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

يُعدّ غطاء الريش أمرًا شائعًا لدى عدد من مجموعات الديناصورات، وفي وقتنا الحالي، يعتبر العلماء وجود غطاء الريش أمرًا مؤكدا لدى ثماني عائلات من الديناصورات المفترسة غير الطائرة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

كان الكسلان العملاق (الذي ينتمي إلى فصيلتي" Megatheriidae " و"Mylodontidae" وفصائل أخرى) من أروع الحيوانات في العصر البلستوسيني. وبلغ حجم هذه المخلوقات الضخمة، مثل " Megatherium" أو "Mylodon" ، حجم الفيلة الحديثة، ويصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى عدة أطنان. عاش في أمريكا الجنوبية والشمالية، حيث كان من ضحايا أوائل الشعوب التي استوطنت القارة.

كان الكسلان العملاق (الذي ينتمي إلى فصيلتي&quot; Megatheriidae &quot; و&quot;Mylodontidae&quot; وفصائل أخرى) من أروع الحيوانات في العصر البلستوسيني. وبلغ حجم هذه المخلوقات الضخمة، مثل &quot; Megatherium&quot; أو &quot;Mylodon&quot; ، حجم الفيلة الحديثة، ويصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى عدة أطنان. عاش في أمريكا الجنوبية والشمالية، حيث كان من ضحايا أوائل الشعوب التي استوطنت القارة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

كان الكسلان العملاق (الذي ينتمي إلى فصيلتي" Megatheriidae " و"Mylodontidae" وفصائل أخرى) من أروع الحيوانات في العصر البلستوسيني. وبلغ حجم هذه المخلوقات الضخمة، مثل " Megatherium" أو "Mylodon" ، حجم الفيلة الحديثة، ويصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى عدة أطنان. عاش في أمريكا الجنوبية والشمالية، حيث كان من ضحايا أوائل الشعوب التي استوطنت القارة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الشاليكوثيرات (فصيلة الشاليكوثيريديات) من أغرب الثدييات المنقرضة، فهي مزيج بين الحصان والغوريلا والتنين. عاشت هذه المخلوقات الغريبة في العصرين الأوليغوسيني والبليوسيني (قبل نحو 40-3 ملايين سنة)، وتنتمي إلى رتبة ذوات الحوافر الفردية (مثل الخيول ووحيد القرن والتابير)، ولكن بدلًا من الحوافر، كانت تمتلك مخالب ضخمة.

الشاليكوثيرات (فصيلة الشاليكوثيريديات) من أغرب الثدييات المنقرضة، فهي مزيج بين الحصان والغوريلا والتنين. عاشت هذه المخلوقات الغريبة في العصرين الأوليغوسيني والبليوسيني (قبل نحو 40-3 ملايين سنة)، وتنتمي إلى رتبة ذوات الحوافر الفردية (مثل الخيول ووحيد القرن والتابير)، ولكن بدلًا من الحوافر، كانت تمتلك مخالب ضخمة. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الشاليكوثيرات (فصيلة الشاليكوثيريديات) من أغرب الثدييات المنقرضة، فهي مزيج بين الحصان والغوريلا والتنين. عاشت هذه المخلوقات الغريبة في العصرين الأوليغوسيني والبليوسيني (قبل نحو 40-3 ملايين سنة)، وتنتمي إلى رتبة ذوات الحوافر الفردية (مثل الخيول ووحيد القرن والتابير)، ولكن بدلًا من الحوافر، كانت تمتلك مخالب ضخمة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

اتضح أن أنياب السميلودون الشهيرة ذات الأنياب الحادة (التي يصل طولها إلى 28 سم) لم تكن سلاحًا فتاكًا فحسب، بل كانت أيضًا نقطة ضعف لهذه الحيوانات المفترسة. لماذا؟ لأن الأنياب تنكسر نتيجةً للضغط الجانبي. وقد أظهرت الدراسات أن الأنياب لا تصمد أمام مقاومة الضحية إذا ارتجت بشدة. وللقتل، استخدم السميلودون عضة دقيقة في الرقبة، قاطعًا الشرايين والقصبة الهوائية، ولم يقضم العظام مثل الأسود الحديثة.

اتضح أن أنياب السميلودون الشهيرة ذات الأنياب الحادة (التي يصل طولها إلى 28 سم) لم تكن سلاحًا فتاكًا فحسب، بل كانت أيضًا نقطة ضعف لهذه الحيوانات المفترسة. لماذا؟ لأن الأنياب تنكسر نتيجةً للضغط الجانبي. وقد أظهرت الدراسات أن الأنياب لا تصمد أمام مقاومة الضحية إذا ارتجت بشدة. وللقتل، استخدم السميلودون عضة دقيقة في الرقبة، قاطعًا الشرايين والقصبة الهوائية، ولم يقضم العظام مثل الأسود الحديثة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

اتضح أن أنياب السميلودون الشهيرة ذات الأنياب الحادة (التي يصل طولها إلى 28 سم) لم تكن سلاحًا فتاكًا فحسب، بل كانت أيضًا نقطة ضعف لهذه الحيوانات المفترسة. لماذا؟ لأن الأنياب تنكسر نتيجةً للضغط الجانبي. وقد أظهرت الدراسات أن الأنياب لا تصمد أمام مقاومة الضحية إذا ارتجت بشدة. وللقتل، استخدم السميلودون عضة دقيقة في الرقبة، قاطعًا الشرايين والقصبة الهوائية، ولم يقضم العظام مثل الأسود الحديثة.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

من أروع أسلاف الحيتان "الأمبولوسيتوس" (أمبولوسيتوس ناتانز)، الذي عاش قبل 49 مليون سنة فيما يُعرف الآن بباكستان. كان حيوانًا مفترسًا طوله 3 أمتار، لم يكن يسبح فحسب، بل كان يمشي على اليابسة على أربع! يُعد "الأمبولوسيتوس" الحلقة المفقودة في تطور الحيتان. فهو يُثبت أن أسلافها لم تنتقل مباشرةً إلى الحياة في المحيط، بل أصبحت في البداية حيوانات مفترسة شبه مائية، مثل ثعالب الماء أو التماسيح.

من أروع أسلاف الحيتان &quot;الأمبولوسيتوس&quot; (أمبولوسيتوس ناتانز)، الذي عاش قبل 49 مليون سنة فيما يُعرف الآن بباكستان. كان حيوانًا مفترسًا طوله 3 أمتار، لم يكن يسبح فحسب، بل كان يمشي على اليابسة على أربع! يُعد &quot;الأمبولوسيتوس&quot; الحلقة المفقودة في تطور الحيتان. فهو يُثبت أن أسلافها لم تنتقل مباشرةً إلى الحياة في المحيط، بل أصبحت في البداية حيوانات مفترسة شبه مائية، مثل ثعالب الماء أو التماسيح. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

من أروع أسلاف الحيتان "الأمبولوسيتوس" (أمبولوسيتوس ناتانز)، الذي عاش قبل 49 مليون سنة فيما يُعرف الآن بباكستان. كان حيوانًا مفترسًا طوله 3 أمتار، لم يكن يسبح فحسب، بل كان يمشي على اليابسة على أربع! يُعد "الأمبولوسيتوس" الحلقة المفقودة في تطور الحيتان. فهو يُثبت أن أسلافها لم تنتقل مباشرةً إلى الحياة في المحيط، بل أصبحت في البداية حيوانات مفترسة شبه مائية، مثل ثعالب الماء أو التماسيح.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

كانت هذه المخلوقات أكبر بثلاث مرات من القنادس الحديثة - يصل طولها إلى مترين ونصف ووزنها إلى 100 كغم، عاشت في أمريكا الشمالية خلال عصر الماموث والقطط ذات الأنياب الحادة، لكنها انقرضت منذ نحو 10,000 عام. يُحتمل أن القنادس العملاقة كانت تُصطاد للحصول على لحومها وجلودها. كانت تحب الغابات والأنهار المستنقعية، ولكن على عكس القنادس الحديثة، لم تكن تبني السدود (لأن أسنانها كانت أقل تكيفًا مع قضم الأشجار). يعتقد بعض الباحثين أن ذكرى القنادس العملاقة محفوظة في الأساطير الهندية.

كانت هذه المخلوقات أكبر بثلاث مرات من القنادس الحديثة - يصل طولها إلى مترين ونصف ووزنها إلى 100 كغم، عاشت في أمريكا الشمالية خلال عصر الماموث والقطط ذات الأنياب الحادة، لكنها انقرضت منذ نحو 10,000 عام. يُحتمل أن القنادس العملاقة كانت تُصطاد للحصول على لحومها وجلودها. كانت تحب الغابات والأنهار المستنقعية، ولكن على عكس القنادس الحديثة، لم تكن تبني السدود (لأن أسنانها كانت أقل تكيفًا مع قضم الأشجار). يعتقد بعض الباحثين أن ذكرى القنادس العملاقة محفوظة في الأساطير الهندية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

كانت هذه المخلوقات أكبر بثلاث مرات من القنادس الحديثة - يصل طولها إلى مترين ونصف ووزنها إلى 100 كغم، عاشت في أمريكا الشمالية خلال عصر الماموث والقطط ذات الأنياب الحادة، لكنها انقرضت منذ نحو 10,000 عام. يُحتمل أن القنادس العملاقة كانت تُصطاد للحصول على لحومها وجلودها. كانت تحب الغابات والأنهار المستنقعية، ولكن على عكس القنادس الحديثة، لم تكن تبني السدود (لأن أسنانها كانت أقل تكيفًا مع قضم الأشجار). يعتقد بعض الباحثين أن ذكرى القنادس العملاقة محفوظة في الأساطير الهندية.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

لم يكن هذا الوحش القوي من العصر الجليدي مجرد نسخة فروية من وحيد القرن الحديث، بل كان يمتلك نظاما فريدا للتدفئة والتبريد. كانت حيوانات وحيد القرن الصوفية تجربةً ذاتيةً من صنع الطبيعة انتهت بنهاية العصر الجليدي. لم "تتطور" إلى وحيد القرن الحديث، بل انقرضت ببساطة بسبب المناخ.

لم يكن هذا الوحش القوي من العصر الجليدي مجرد نسخة فروية من وحيد القرن الحديث، بل كان يمتلك نظاما فريدا للتدفئة والتبريد. كانت حيوانات وحيد القرن الصوفية تجربةً ذاتيةً من صنع الطبيعة انتهت بنهاية العصر الجليدي. لم &quot;تتطور&quot; إلى وحيد القرن الحديث، بل انقرضت ببساطة بسبب المناخ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

لم يكن هذا الوحش القوي من العصر الجليدي مجرد نسخة فروية من وحيد القرن الحديث، بل كان يمتلك نظاما فريدا للتدفئة والتبريد. كانت حيوانات وحيد القرن الصوفية تجربةً ذاتيةً من صنع الطبيعة انتهت بنهاية العصر الجليدي. لم "تتطور" إلى وحيد القرن الحديث، بل انقرضت ببساطة بسبب المناخ.

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الغليبتودونات من أقارب المدرع القديمة، لكن حجمها بحجم سيارة "فولكس فاجن بيتل". عاشت هذه المخلوقات المذهلة في أمريكا الجنوبية والشمالية خلال عصر الحيوانات الضخمة (منذ 2.5 مليون إلى 10,000 عام)، وكانت من بين ضحايا أوائل البشر الذين سكنوا القارة. بدأ البشر (الهنود القدماء، مثل حضارة كلوفيس) بالتفاعل مع الغليبتودونات منذ نحو 13,000 إلى 10,000 عام. كان صيدها صعبًا، ولكنه ممكن.

الغليبتودونات من أقارب المدرع القديمة، لكن حجمها بحجم سيارة &quot;فولكس فاجن بيتل&quot;. عاشت هذه المخلوقات المذهلة في أمريكا الجنوبية والشمالية خلال عصر الحيوانات الضخمة (منذ 2.5 مليون إلى 10,000 عام)، وكانت من بين ضحايا أوائل البشر الذين سكنوا القارة. بدأ البشر (الهنود القدماء، مثل حضارة كلوفيس) بالتفاعل مع الغليبتودونات منذ نحو 13,000 إلى 10,000 عام. كان صيدها صعبًا، ولكنه ممكن. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

الغليبتودونات من أقارب المدرع القديمة، لكن حجمها بحجم سيارة "فولكس فاجن بيتل". عاشت هذه المخلوقات المذهلة في أمريكا الجنوبية والشمالية خلال عصر الحيوانات الضخمة (منذ 2.5 مليون إلى 10,000 عام)، وكانت من بين ضحايا أوائل البشر الذين سكنوا القارة. بدأ البشر (الهنود القدماء، مثل حضارة كلوفيس) بالتفاعل مع الغليبتودونات منذ نحو 13,000 إلى 10,000 عام. كان صيدها صعبًا، ولكنه ممكن.

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