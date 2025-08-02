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الهند تهدد باكستان بهجمات صاروخية في حال وقوع أي هجوم إرهابي آخر
الهند تهدد باكستان بهجمات صاروخية في حال وقوع أي هجوم إرهابي آخر
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدا أن أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح مودي، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيتم الآن في مدينة لكناو بولاية أوتار براديش، وفقا لموقع "إنديا نيوز ستريم".وأشار إلى أن مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم، مؤكدا أنها ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.كما أشار مودي أيضا إلى قوة الأنظمة الدفاعية الهندية، مستشهدا بعملية "سيندهور" كدليل على فعالية الدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة.وأكد أن هذه الإنجازات تعكس تقدم الهند نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية. وكانت مصادر أمنية باكستانية قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي". وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة. من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نفي بلاده لأي علاقة بالهجوم، مؤكدا أن الاتهامات الهندية "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى التصعيد السياسي والإعلامي".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان
الهند تهدد باكستان بهجمات صاروخية في حال وقوع أي هجوم إرهابي آخر
أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، تحذيرا قويا لباكستان، مؤكدا أن أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية سيواجه بردٍ حاسم باستخدام صواريخ "براهموس" المجنحة، التي تُنتَج ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا.
وأوضح مودي، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيتم الآن في مدينة لكناو بولاية أوتار براديش، وفقا لموقع "إنديا نيوز ستريم".
وأردف: "إذا أخطأت باكستان مجددا، فإن هذه الصواريخ ستكون جاهزة لتدمير الإرهابيين".
وأشار إلى أن مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنع باكستان من النوم، مؤكدا أنها ستكون سلاحا فعالا في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.
كما أشار مودي أيضا إلى قوة الأنظمة الدفاعية
الهندية، مستشهدا بعملية "سيندهور" كدليل على فعالية الدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكد أن هذه الإنجازات تعكس تقدم الهند نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي
، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.
وكانت مصادر أمنية باكستانية قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
نفي بلاده لأي علاقة بالهجوم، مؤكدا أن الاتهامات الهندية "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى التصعيد السياسي والإعلامي".