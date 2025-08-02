https://sarabic.ae/20250802/دولة-عربية-تعلن-ضبط-تشكيل-عصابي-خطير-يزور-مستندات-للحصول-على-تأشيرات-إلى-أوروبا-1103293040.html

دولة عربية تعلن ضبط "تشكيل عصابي خطير" يزور مستندات للحصول على تأشيرات إلى أوروبا

دولة عربية تعلن ضبط "تشكيل عصابي خطير" يزور مستندات للحصول على تأشيرات إلى أوروبا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير المستندات الرسمية الكويتية بغرض استخدامها في استخراج تأشيرات شنغن الأوروبية... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T08:25+0000

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وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، جاءت هذه العملية بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وذلك في إطار التنسيق الأمني مع جمهورية مصر العربية خلال الزيارات الرسمية الأخيرة.وكشفت التحريات عن قيام العصابة بتزوير مستندات حكومية، تشمل أذونات العمل، وتعديل الرواتب والمهن، وبيانات البطاقة المدنية، وكشوفات الحسابات البنكية المزورة، وشهادات رواتب وهمية، وذلك لتلبية متطلبات السفارات الأوروبية.وأسفرت التحقيقات عن كشف هوية المتهمين على النحو التالي:وبعد الحصول على إذن النيابة العامة، تمت مداهمة مقر المتهمين، حيث تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعات مستخدمة في التزوير، و"فلاش ميموري" تحتوي على مستندات مزورة، كذلك جوازات سفر مُستخدمة في العمليات الاحتيالية، كما تم ضبط عدد من الأشخاص الحاصلين على التأشيرات بطريقة غير قانونية (من الجنسية المصرية).تبين أن العصابة تستهدف العمالة من حاملي المادة (18) العاملين في القطاع الأهلي، حيث تقوم بإغرائهم بالسفر إلى أوروبا مقابل مبالغ تتراوح بين 950 إلى 1500 دينار كويتي. وأظهرت التحقيقات أن بعض الضحايا سافروا بالفعل إلى دول أوروبية باستخدام هذه المستندات المزورة.

https://sarabic.ae/20250328/الكويت-تكتشف-قضية-تزوير-غريبة-شقيقان-في-نفس-الغرفة-لا-يعرفان-بعضهما--1099024408.html

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