https://sarabic.ae/20250802/سحب-فاكهة-ملوثة-ببكتيريا-قاتلة-من-الأسواق-الأمريكية-1103311526.html
سحب فاكهة ملوثة ببكتيريا قاتلة من الأسواق الأمريكية
سحب فاكهة ملوثة ببكتيريا قاتلة من الأسواق الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت إحدى الشركات الأمريكية عن سحب منتجات فاكهة مجففة بالتجميد من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا الليستيريا، التي تشكل خطرا صحيا كبيرا قد يؤدي... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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وتشمل المنتجات المسحوبة عبوات فاكهة تباع تحت علامة تجارية شهيرة في إحدى المتاجر المعروفة بـ43 ولاية أمريكية وبورتوريكو، وفقا لوسائل إعلام غربية.وجاء قرار السحب بعد فحوصات أكدت وجود بكتيريا الليستيريا في المنتج، وهي بكتيريا قد تسبب داء الليستريات، وهو مرض يهدد بشكل خاص كبار السن، ذوي المناعة الضعيفة، الحوامل، وحديثي الولادة. وتتراوح أعراض المرض بين الحمى، الصداع، الغثيان، آلام البطن، والإسهال، وقد تتفاقم إلى مضاعفات خطيرة كالارتباك والتشنجات إذا أصابت الجهاز العصبي.وتُباع المنتجات المسحوبة، التي تشمل الموز، الفراولة، والتفاح، في عبوات فردية مخصصة للوجبات الخفيفة أو للإضافة إلى الزبادي والعصائر. وتغطي عملية السحب المنتجات الموزعة بين 1 و25 يوليو/تموز 2025، والتي تحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027.من جانبها، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين من تناول المنتجات المستدعاة، داعية إياهم إلى التخلص منها أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد قيمتها.ولم تُسجل، حتى الآن، أي إصابات مرتبطة بالمنتج، لكن السلطات الصحية شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات لتجنب المخاطر.وتُعد بكتيريا الليستيريا من الملوثات الشائعة في الأطعمة مثل الخضراوات النيئة، منتجات الألبان غير المبسترة، واللحوم الباردة، مما يستدعي الحذر عند التعامل مع هذه المنتجات.
https://sarabic.ae/20220604/إدارة-الغذاء-والدواء-الأمريكية-تحذر-من-علاقة-الفراولة-بانتشار-الالتهاب-الكبدي-الوبائي-1063098659.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سحب فاكهة ملوثة ببكتيريا قاتلة من الأسواق الأمريكية
20:54 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 21:02 GMT 02.08.2025)
أعلنت إحدى الشركات الأمريكية عن سحب منتجات فاكهة مجففة بالتجميد من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا الليستيريا، التي تشكل خطرا صحيا كبيرا قد يؤدي إلى الوفاة.
وتشمل المنتجات المسحوبة عبوات فاكهة تباع تحت علامة تجارية شهيرة في إحدى المتاجر المعروفة بـ43 ولاية أمريكية وبورتوريكو، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وجاء قرار السحب بعد فحوصات أكدت وجود بكتيريا
الليستيريا في المنتج، وهي بكتيريا قد تسبب داء الليستريات، وهو مرض يهدد بشكل خاص كبار السن، ذوي المناعة الضعيفة، الحوامل، وحديثي الولادة.
وتتراوح أعراض المرض بين الحمى، الصداع، الغثيان، آلام البطن، والإسهال، وقد تتفاقم إلى مضاعفات خطيرة كالارتباك والتشنجات إذا أصابت الجهاز العصبي.
وتُباع المنتجات المسحوبة، التي تشمل الموز، الفراولة، والتفاح، في عبوات فردية مخصصة للوجبات الخفيفة أو للإضافة إلى الزبادي والعصائر.
وتغطي عملية السحب المنتجات الموزعة بين 1 و25 يوليو/تموز 2025، والتي تحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027.
من جانبها، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
(FDA) المستهلكين من تناول المنتجات المستدعاة، داعية إياهم إلى التخلص منها أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد قيمتها.
ولم تُسجل، حتى الآن، أي إصابات مرتبطة بالمنتج، لكن السلطات الصحية
شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات لتجنب المخاطر.
وتُعد بكتيريا الليستيريا من الملوثات الشائعة في الأطعمة مثل الخضراوات النيئة، منتجات الألبان غير المبسترة، واللحوم الباردة، مما يستدعي الحذر عند التعامل مع هذه المنتجات.