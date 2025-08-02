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https://sarabic.ae/20250802/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يوجه-رسالة-لدول-الخليج-في-الذكرى-الـ35-للغزو-العراقي-للكويت-1103296744.html
مستشار الرئيس الإماراتي يوجه رسالة لدول الخليج في الذكرى الـ35 للغزو العراقي للكويت
مستشار الرئيس الإماراتي يوجه رسالة لدول الخليج في الذكرى الـ35 للغزو العراقي للكويت
سبوتنيك عربي
وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رسالة في ذكرى مرور 35 عاما على الغزو العراقي لدولة الكويت، في 2 أغسطس/ آب عام 1990. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-02T10:56+0000
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وأكد قرقاش عبر منصة "إكس" أن "غزو دولة الكويت الشقيقة واحتلالها الغاشم شكل لحظة وعي حاسمة لجيلٍ كامل في الخليج العربي، تعلمنا أن الوطن أولاً وأبداً، وألا ننخدع بالشعارات، وأن نعوّل على التضامن الخليجي، فهو السند الحقيقي".وتابع: "وفي الذكرى 35 للغزو، ما أشدّ الحاجة لترسيخ هذا الوعي في نفوس الأجيال الجديدة".يشار إلى أن غزو العراق للكويت هو هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس عام 1990، في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين تحت اسم جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.واستمر الغزو العراقي للكويت فترة 7 شهور، انتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/ شباط عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
https://sarabic.ae/20230330/تركي-الفيصل-يكشف-ما-قاله-صدام-حسين-للوسطاء-قبل-غزو-الكويت-فيديو-1075314101.html
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العراق, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي يوجه رسالة لدول الخليج في الذكرى الـ35 للغزو العراقي للكويت

10:56 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Jon Gambrellالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رسالة في ذكرى مرور 35 عاما على الغزو العراقي لدولة الكويت، في 2 أغسطس/ آب عام 1990.
وأكد قرقاش عبر منصة "إكس" أن "غزو دولة الكويت الشقيقة واحتلالها الغاشم شكل لحظة وعي حاسمة لجيلٍ كامل في الخليج العربي، تعلمنا أن الوطن أولاً وأبداً، وألا ننخدع بالشعارات، وأن نعوّل على التضامن الخليجي، فهو السند الحقيقي".
وتابع: "وفي الذكرى 35 للغزو، ما أشدّ الحاجة لترسيخ هذا الوعي في نفوس الأجيال الجديدة".
يشار إلى أن غزو العراق للكويت هو هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس عام 1990، في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.
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ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين تحت اسم جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.
واستمر الغزو العراقي للكويت فترة 7 شهور، انتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/ شباط عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
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