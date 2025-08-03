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https://sarabic.ae/20250803/أوبك-توافق-على-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-547-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-2025-1103327180.html
"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025
"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأحد، أن 8 دول في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T12:31+0000
2025-08-03T12:31+0000
أوبك
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
روسيا
السعودية
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وذكرت المنظمة في بيان رسمي لها، أن الدول المعنية، وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، اتفقت خلال اجتماع افتراضي على تنفيذ هذه الزيادة ضمن خطة العودة التدريجية للتعديلات الطوعية التي أُقرت سابقًا.وستزيد روسيا إنتاجها النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى 9.978 مليون برميل، والعراق إلى 4.22 مليون برميل، والإمارات العربية المتحدة إلى 3.375 مليون برميل، والكويت إلى 2.548 مليون برميل، وكازاخستان إلى 1.55 مليون برميل. هذه الأهداف لا تعكس آلية التعويض، بحسب البيان.وأكد البيان أن الدول ستواصل مراجعة أوضاع السوق شهريا، وأن الزيادة لا تشمل تخفيضات التعويض السابقة، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الإنتاج بـ1.65 مليون برميل يوميا ستظل سارية حتى نهاية 2026.وتجدر الإشارة إلى أن دول "أوبك+" تواكب التغيرات في الطلب على الطاقة بما يتناسب مع موازنة الاحتياجات الدولية واستقرار سوق الطاقة.
https://sarabic.ae/20250705/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-رفع-القيود-وزيادة-إنتاجها-النفطي-1102385360.html
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أوبك, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, السعودية
أوبك, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, السعودية

"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025

12:31 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط
حقول النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
حقول النفط
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأحد، أن 8 دول في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق القرار أو إلغائه بحسب تطورات السوق.
وذكرت المنظمة في بيان رسمي لها، أن الدول المعنية، وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، اتفقت خلال اجتماع افتراضي على تنفيذ هذه الزيادة ضمن خطة العودة التدريجية للتعديلات الطوعية التي أُقرت سابقًا.
وستزيد روسيا إنتاجها النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى 9.978 مليون برميل، والعراق إلى 4.22 مليون برميل، والإمارات العربية المتحدة إلى 3.375 مليون برميل، والكويت إلى 2.548 مليون برميل، وكازاخستان إلى 1.55 مليون برميل. هذه الأهداف لا تعكس آلية التعويض، بحسب البيان.
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
بينها روسيا والسعودية.. 8 دول في "أوبك+" تقرر رفع القيود وزيادة إنتاجها النفطي
5 يوليو, 14:39 GMT
وأكد البيان أن الدول ستواصل مراجعة أوضاع السوق شهريا، وأن الزيادة لا تشمل تخفيضات التعويض السابقة، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الإنتاج بـ1.65 مليون برميل يوميا ستظل سارية حتى نهاية 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن دول "أوبك+" تواكب التغيرات في الطلب على الطاقة بما يتناسب مع موازنة الاحتياجات الدولية واستقرار سوق الطاقة.
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