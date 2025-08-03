https://sarabic.ae/20250803/أوبك-توافق-على-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-547-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-2025-1103327180.html

"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025

"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأحد، أن 8 دول في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T12:31+0000

2025-08-03T12:31+0000

2025-08-03T12:31+0000

أوبك

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

روسيا

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg

وذكرت المنظمة في بيان رسمي لها، أن الدول المعنية، وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، اتفقت خلال اجتماع افتراضي على تنفيذ هذه الزيادة ضمن خطة العودة التدريجية للتعديلات الطوعية التي أُقرت سابقًا.وستزيد روسيا إنتاجها النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى 9.978 مليون برميل، والعراق إلى 4.22 مليون برميل، والإمارات العربية المتحدة إلى 3.375 مليون برميل، والكويت إلى 2.548 مليون برميل، وكازاخستان إلى 1.55 مليون برميل. هذه الأهداف لا تعكس آلية التعويض، بحسب البيان.وأكد البيان أن الدول ستواصل مراجعة أوضاع السوق شهريا، وأن الزيادة لا تشمل تخفيضات التعويض السابقة، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الإنتاج بـ1.65 مليون برميل يوميا ستظل سارية حتى نهاية 2026.وتجدر الإشارة إلى أن دول "أوبك+" تواكب التغيرات في الطلب على الطاقة بما يتناسب مع موازنة الاحتياجات الدولية واستقرار سوق الطاقة.

https://sarabic.ae/20250705/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-رفع-القيود-وزيادة-إنتاجها-النفطي-1102385360.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, روسيا, السعودية