https://sarabic.ae/20250803/الأمم-المتحدة-68-قتيلا-و74-مفقودا-بغرق-قارب-مهاجرين-قبالة-اليمن-1103338368.html
الأمم المتحدة: 68 قتيلا و74 مفقودا بغرق قارب مهاجرين قبالة اليمن
الأمم المتحدة: 68 قتيلا و74 مفقودا بغرق قارب مهاجرين قبالة اليمن
سبوتنيك عربي
أدى غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل اليمن إلى وفاة 68 مهاجرا وفقدان العشرات. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T19:51+0000
2025-08-03T19:51+0000
2025-08-03T19:51+0000
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وقالت أالأمم المتحدة، في بيان لها، إن غرق المركب أدى إلى فقد 74 شخصا، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الضحايا.وقالت إدارة أمن محافظة أبين، إن "الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي".وانعكس الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، على الأوضاع الأمنية في البلد إذ تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني تجلى في تصاعد معدل الجريمة جراء انتشار الأسلحة وغياب تنفيذ العدالة.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20190423/اليمن-مسؤول-أمني-الهجرة-القرن-الأفريقي-1040684390.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأمم المتحدة: 68 قتيلا و74 مفقودا بغرق قارب مهاجرين قبالة اليمن
أدى غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل اليمن إلى وفاة 68 مهاجرا وفقدان العشرات.
وقالت أالأمم المتحدة، في بيان لها، إن غرق المركب أدى إلى فقد 74 شخصا، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثث الضحايا.
وقالت إدارة أمن محافظة أبين، إن "الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي".
وانعكس الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، على الأوضاع الأمنية في البلد إذ تعاني غالبية مناطقه من انفلات أمني تجلى في تصاعد معدل الجريمة جراء انتشار الأسلحة وغياب تنفيذ العدالة.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.