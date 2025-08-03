https://sarabic.ae/20250803/الحرس-الثوري-الإيراني-خطة-إقامة-دولتين-فلسطينية-وإسرائيلية-مؤامرة-1103314574.html

الحرس الثوري الإيراني: خطة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية "مؤامرة"

الحرس الثوري الإيراني: خطة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية "مؤامرة"

سبوتنيك عربي

دحض الحرس الثوري الإيراني ما وصفه بـ"المؤامرة الشيطانية" لتحقيق حل الدولتين، الذي يتضمن تعايش إسرائيل مع دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدا أن "جبهة المقاومة تمتلك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T05:57+0000

2025-08-03T05:57+0000

2025-08-03T05:57+0000

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جاء ذلك في بيان أصدره الحرس الثوري، أمس السبت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو/ تموز 2024، بعد حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.وأدان الحرس الثوري الإيراني جريمة اغتيال هنية في طهران، مؤكدا أن "الإمكانات الخفية" لجبهة المقاومة ستضمن انتصار غزة والشعب الفلسطيني، وهزيمة الكيان الصهيوني الزائف، وإحباط رعاته، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أشار إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل تحولت إلى مدرسة فكرية واستراتيجية عملياتية تحدد مصير المعركة ضد الكيان الصهيوني".وأشاد البيان بصمود وصمود شعب غزة في وجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، معتبرا ذلك دليلا على ولائهم لقضية تحرير فلسطين والقدس الشريف.وحذر من أن "مدبري الإبادة الجماعية في غزة لديهم أهداف أخرى قائمة على نهب المناطق الاستراتيجية والغنية في العالم، وخاصة الدول الإسلامية".

https://sarabic.ae/20250729/إعلان-نيويورك-يجب-تشكيل-لجنة-انتقالية-للعمل-في-غزة-تحت-مظلة-السلطة-بعد-وقف-إطلاق-النار---عاجل-1103173868.html

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