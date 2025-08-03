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الحرس الثوري الإيراني: خطة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية "مؤامرة"
الحرس الثوري الإيراني: خطة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية "مؤامرة"
سبوتنيك عربي
دحض الحرس الثوري الإيراني ما وصفه بـ"المؤامرة الشيطانية" لتحقيق حل الدولتين، الذي يتضمن تعايش إسرائيل مع دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدا أن "جبهة المقاومة تمتلك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T05:57+0000
2025-08-03T05:57+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
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جاء ذلك في بيان أصدره الحرس الثوري، أمس السبت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو/ تموز 2024، بعد حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.وأدان الحرس الثوري الإيراني جريمة اغتيال هنية في طهران، مؤكدا أن "الإمكانات الخفية" لجبهة المقاومة ستضمن انتصار غزة والشعب الفلسطيني، وهزيمة الكيان الصهيوني الزائف، وإحباط رعاته، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أشار إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل تحولت إلى مدرسة فكرية واستراتيجية عملياتية تحدد مصير المعركة ضد الكيان الصهيوني".وأشاد البيان بصمود وصمود شعب غزة في وجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، معتبرا ذلك دليلا على ولائهم لقضية تحرير فلسطين والقدس الشريف.وحذر من أن "مدبري الإبادة الجماعية في غزة لديهم أهداف أخرى قائمة على نهب المناطق الاستراتيجية والغنية في العالم، وخاصة الدول الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250729/إعلان-نيويورك-يجب-تشكيل-لجنة-انتقالية-للعمل-في-غزة-تحت-مظلة-السلطة-بعد-وقف-إطلاق-النار---عاجل-1103173868.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, الحرس الثوري الإيراني, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم

الحرس الثوري الإيراني: خطة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية "مؤامرة"

05:57 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
دحض الحرس الثوري الإيراني ما وصفه بـ"المؤامرة الشيطانية" لتحقيق حل الدولتين، الذي يتضمن تعايش إسرائيل مع دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدا أن "جبهة المقاومة تمتلك إمكانيات خفية للانتصار على الكيان الإسرائيلي الزائف".
جاء ذلك في بيان أصدره الحرس الثوري، أمس السبت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو/ تموز 2024، بعد حضوره مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وأدان الحرس الثوري الإيراني جريمة اغتيال هنية في طهران، مؤكدا أن "الإمكانات الخفية" لجبهة المقاومة ستضمن انتصار غزة والشعب الفلسطيني، وهزيمة الكيان الصهيوني الزائف، وإحباط رعاته، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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كما أشار إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل تحولت إلى مدرسة فكرية واستراتيجية عملياتية تحدد مصير المعركة ضد الكيان الصهيوني".

وأدان الحرس الثوري الإيراني كذلك "التحركات والمخططات الشيطانية" الأخيرة لتطبيق حل الدولتين في فلسطين، مرددا تصريحات الراحل إسماعيل هنية والشعار البطولي لـ"حماس" "لن نعترف بإسرائيل أبدا".

وأشاد البيان بصمود وصمود شعب غزة في وجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، معتبرا ذلك دليلا على ولائهم لقضية تحرير فلسطين والقدس الشريف.
وحذر من أن "مدبري الإبادة الجماعية في غزة لديهم أهداف أخرى قائمة على نهب المناطق الاستراتيجية والغنية في العالم، وخاصة الدول الإسلامية".
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