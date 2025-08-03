https://sarabic.ae/20250803/الرئيس-الصربي-يعلن-عن-اجتماع-سيعقده-مع-بوتين-في-سبتمبر-المقبل-1103337579.html
الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل
الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T19:28+0000
2025-08-03T19:28+0000
2025-08-03T19:28+0000
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وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمال البلاد، بثتها وكالة تانيوغ: "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".وتحتفل الصين بيوم النصر في 3 سبتمبر/ أيلول، تخليدًا لذكرى توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945.
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html
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روسيا, العالم, الصين
الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصين في الوقت نفسه.
وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمال البلاد، بثتها وكالة تانيوغ: "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".
وأشار فوتشيتش إلى أن منظمي الحدث في الصين طلبوا منه حضور عشاء لزعماء العالم في بكين في الثالث من سبتمبر/أيلول، لكنهم لم يكشفوا عن هوية الأشخاص الذين سيحضرون العشاء على وجه التحديد.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد دعا الرئيس الصربي يوم الثلاثاء إلى زيارة بكين للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني على العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وتحتفل الصين بيوم النصر في 3 سبتمبر/ أيلول، تخليدًا لذكرى توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945.