https://sarabic.ae/20250803/الرئيس-الصربي-يعلن-عن-اجتماع-سيعقده-مع-بوتين-في-سبتمبر-المقبل-1103337579.html

الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل

الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T19:28+0000

2025-08-03T19:28+0000

2025-08-03T19:28+0000

روسيا

العالم

الصين

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وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمال البلاد، بثتها وكالة تانيوغ: "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".وتحتفل الصين بيوم النصر في 3 سبتمبر/ أيلول، تخليدًا لذكرى توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945.

https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html

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