الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل

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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
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الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل
الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T19:28+0000
2025-08-03T19:28+0000
روسيا
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وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمال البلاد، بثتها وكالة تانيوغ: "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".وتحتفل الصين بيوم النصر في 3 سبتمبر/ أيلول، تخليدًا لذكرى توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945.
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html
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روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

الرئيس الصربي يعلن عن اجتماع سيعقده مع بوتين في سبتمبر المقبل

19:28 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Giannis Papanikos
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصين في الوقت نفسه.
وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمال البلاد، بثتها وكالة تانيوغ: "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".
وأشار فوتشيتش إلى أن منظمي الحدث في الصين طلبوا منه حضور عشاء لزعماء العالم في بكين في الثالث من سبتمبر/أيلول، لكنهم لم يكشفوا عن هوية الأشخاص الذين سيحضرون العشاء على وجه التحديد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ترامب حول إمكانية إجراء محادثة مع بوتين: سيكون لدينا بعض الاجتماعات وسنرى ما سيحدث لاحقا
أمس, 00:21 GMT

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد دعا الرئيس الصربي يوم الثلاثاء إلى زيارة بكين للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني على العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وتحتفل الصين بيوم النصر في 3 سبتمبر/ أيلول، تخليدًا لذكرى توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945.
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