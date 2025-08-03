https://sarabic.ae/20250803/الصين-تطلق-أولى-مناوراتها-بـجيوش-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1103330078.html
الصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
الصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت الصين فعليا في اختبار روبوتات قتالية وطائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:29+0000
2025-08-03T14:29+0000
2025-08-03T14:29+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103329814_0:0:857:482_1920x0_80_0_0_a66eed488605f6ae22d27c30496bfaea.jpg
وتبين المشاهد المحاكاة العسكرية التي قامت بها الصين مع روبوتات قتالية وطائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي بالذخيرة الحية.يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 عملية تحديث الترسانة العسكرية للصين بصورة شاملة. وشهدت هذه العملية خطط بناء وإصلاحات كبيرة، كان أبرزها: خفض قوات الجيش في مقابل الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية، وزيادة موازنة الدفاع، وتعزيز القدرات القتالية، وكذلك إصدار قواعد جديدة للتجنيد في الجيش الشعبي، منها: استقطاب خريجي الجامعات الذين لديهم خلفيات علمية وهندسية، لتحقيق هدف شي، المتمثل في بناء جيش بقدرات عالمية بحلول عام 2050.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103329814_47:0:690:482_1920x0_80_0_0_93b45f065ba83481091aa5d3d94e6262.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
الصين تطلق أولى مناوراتها بـ"جيوش الذكاء الاصطناعي"... فيديو
بدأت الصين فعليا في اختبار روبوتات قتالية وطائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية.
وتبين المشاهد المحاكاة العسكرية التي قامت بها الصين مع روبوتات قتالية وطائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي بالذخيرة الحية.
يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 عملية تحديث الترسانة العسكرية للصين بصورة شاملة. وشهدت هذه العملية خطط بناء وإصلاحات كبيرة، كان أبرزها: خفض قوات الجيش في مقابل الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية، وزيادة موازنة الدفاع، وتعزيز القدرات القتالية، وكذلك إصدار قواعد جديدة للتجنيد في الجيش الشعبي، منها: استقطاب خريجي الجامعات الذين لديهم خلفيات علمية وهندسية، لتحقيق هدف شي، المتمثل في بناء جيش بقدرات عالمية بحلول عام 2050.