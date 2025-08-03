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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250803/العراق-ينفي-التنازل-عن-الممر-البحري-المتنازع-عليه-مع-الكويت-1103315917.html
العراق ينفي التنازل عن الممر البحري المتنازع عليه مع الكويت
العراق ينفي التنازل عن الممر البحري المتنازع عليه مع الكويت
سبوتنيك عربي
أكد رئيس كتلة حقوق النيابية العراقية، النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، أن قضية خور عبد الله وطنية وسيادية، ولا علاقة لها بالدعاية الانتخابية أو التنافس... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T07:43+0000
2025-08-03T07:43+0000
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وشدد الساعدي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان العراقي، على أن العراق لم يتنازل عن الخور، واعتبر الادعاءات بذلك "مضللة ولا أساس لها من الصحة".وحذر من محاولات استغلال القضية لإثارة الشارع أو التشويش على النظام العام، مؤكدا أن الموقف العراقي ثابت في الدفاع عن السيادة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى نفى رسميا وجود أي تنازل عن حقوق العراق في هذه المنطقة.وأضاف أن حملات التضليل المبنية على معلومات مشوشة تهدف لتحقيق مكاسب باطلة، مؤكدًا أن القضية تتعلق بسيادة وطنية يجب ألا تُوظف سياسيا.وخور عبد الله هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي، بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وظل موضع جدل سياسي وقانوني بين العراق والكويت منذ ترسيم الحدود بعد حرب الخليج الثانية.
https://sarabic.ae/20250715/خور-عبد-الله-يشعل-البرلمان-العراق-يرفض-التفريط-بسيادته-البحرية-1102695389.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العراق ينفي التنازل عن الممر البحري المتنازع عليه مع الكويت

07:43 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Amr Nabilميناء
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
ميناء
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد رئيس كتلة حقوق النيابية العراقية، النائب سعود الساعدي، اليوم الأحد، أن قضية خور عبد الله وطنية وسيادية، ولا علاقة لها بالدعاية الانتخابية أو التنافس السياسي.
وشدد الساعدي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان العراقي، على أن العراق لم يتنازل عن الخور، واعتبر الادعاءات بذلك "مضللة ولا أساس لها من الصحة".
وحذر من محاولات استغلال القضية لإثارة الشارع أو التشويش على النظام العام، مؤكدا أن الموقف العراقي ثابت في الدفاع عن السيادة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
خور عبد الله يشعل البرلمان... العراق يرفض التفريط بسيادته البحرية
15 يوليو, 09:56 GMT
وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى نفى رسميا وجود أي تنازل عن حقوق العراق في هذه المنطقة.
وأضاف أن حملات التضليل المبنية على معلومات مشوشة تهدف لتحقيق مكاسب باطلة، مؤكدًا أن القضية تتعلق بسيادة وطنية يجب ألا تُوظف سياسيا.
وخور عبد الله هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي، بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وظل موضع جدل سياسي وقانوني بين العراق والكويت منذ ترسيم الحدود بعد حرب الخليج الثانية.
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