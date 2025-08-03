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https://sarabic.ae/20250803/اليمن-وفاة-7-مهاجرين-وفقدان-آخرين-إثر-انقلاب-قارب-قبالة-سواحل-جنوب-البلاد-1103313049.html
اليمن.. وفاة 7 مهاجرين وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جنوب البلاد
اليمن.. وفاة 7 مهاجرين وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جنوب البلاد
سبوتنيك عربي
لقي سبعة مهاجرون أفارقة على الأقل حتفهم وفقد آخرون، اليوم الأحد، إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الجنوبية لليمن. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T04:02+0000
2025-08-03T04:02+0000
أخبار اليمن الأن
غرق قارب
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) لـ "سبوتنيك" بأن قوات أمنية انتشلت سبع جثث لمهاجرين أثيوبيين غير شرعيين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية أحور (شرقي أبين) الساحلية على البحر العربي، نتيجة اضطراب البحر.ولم يشر المصدر إلى عدد من كان على متن القارب، إلا أنه توقع أن يكونوا بالعشرات.وتشهد السواحل اليمنية، حوادث غرق متكررة لقوارب تقل مهاجرين غير شرعيين، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا ونجاة 17 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية (جنوب غربي اليمن).وحينها كشفت المنظمة الأممية تسجيل 3,435 حالة وفاة واختفاء، بما في ذلك 1,416 شخصا فقدوا حياتهم غرقا، منذ عام 2014.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250801/الحرب-ساعدت-في-النهب-والتدمير-خبير-يمني-يكشف-تورط-دول-خارجية-بتهريب-اَثار-بلاده-1103279470.html
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أخبار اليمن الأن, غرق قارب, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, غرق قارب, العالم العربي

اليمن.. وفاة 7 مهاجرين وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جنوب البلاد

04:02 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Yassir Hassanعدن
عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Yassir Hassan
تابعنا عبر
لقي سبعة مهاجرون أفارقة على الأقل حتفهم وفقد آخرون، اليوم الأحد، إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الجنوبية لليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) لـ "سبوتنيك" بأن قوات أمنية انتشلت سبع جثث لمهاجرين أثيوبيين غير شرعيين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية أحور (شرقي أبين) الساحلية على البحر العربي، نتيجة اضطراب البحر.
وأضاف أنه جرى نقل الجثث إلى المستشفى، فيما لايزال البحث جارياً عن ناجين من حادثة غرق القارب.
ولم يشر المصدر إلى عدد من كان على متن القارب، إلا أنه توقع أن يكونوا بالعشرات.
وتشهد السواحل اليمنية، حوادث غرق متكررة لقوارب تقل مهاجرين غير شرعيين، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا ونجاة 17 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية (جنوب غربي اليمن).
وحينها كشفت المنظمة الأممية تسجيل 3,435 حالة وفاة واختفاء، بما في ذلك 1,416 شخصا فقدوا حياتهم غرقا، منذ عام 2014.
ويعد اليمن نقطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من أجل الوصول إلى السعودية بحثا عن عمل، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب غير صالحة للإبحار.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
الخبير في الآثار والنقوش اليمنية القديمة، الدكتور محمد علي الحاج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
خبير يمني يدعو لإنقاذ آثار اليمن ونقوشه المسندية من العبث والنهب والتدمير
1 أغسطس, 15:30 GMT
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
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