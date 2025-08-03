https://sarabic.ae/20250803/ترحيل-103-مصريين-من-ليبيا-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-1103315633.html
ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T07:36+0000
2025-08-03T07:36+0000
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ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الأحد، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا.وأفادت المنظمة بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد، حيث تم انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240108/ليبيا-الحكومة-المنبثقة-عن-البرلمان-تعيد-النظر-في-قوانين-الهجرة-غير-الشرعية-1084799865.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم.
ونقلت بوابة
الوسط، صباح اليوم الأحد، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.
وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.
وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا.
وأفادت المنظمة بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا
، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد، حيث تم انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.