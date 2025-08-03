ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/ترحيل-103-مصريين-من-ليبيا-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-1103315633.html
ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T07:36+0000
2025-08-03T07:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:409:3924:2616_1920x0_80_0_0_4262cf442884f52f10ca27ba3b87647c.jpg
ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الأحد، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا.وأفادت المنظمة بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد، حيث تم انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240108/ليبيا-الحكومة-المنبثقة-عن-البرلمان-تعيد-النظر-في-قوانين-الهجرة-غير-الشرعية-1084799865.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_65cf3c29ff21566fca3ee736b6270130.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار

ترحيل 103 مصريين من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية

07:36 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUEعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUE
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن السلطات الليبية قامت بترحيل 103 مهاجرين مصريين غير شرعيين إلى بلادهم.
ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الأحد، عن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البطنان بليبيا، ترحيل 103 مهاجرين غير نظاميين، يحملون الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري.
ملتقى قضايا الهجرة غير الشرعية برعاية وزارة الهجرة بالحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
ليبيا.. الحكومة المنبثقة عن البرلمان تعيد النظر في قوانين الهجرة غير الشرعية
8 يناير 2024, 13:49 GMT
وأكد الجهاز الليبي أن الترحيل جرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبأن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفّذ بأعلى درجات الانضباط والجاهزية.
وأفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مصرع 13 مصريا في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا.
وأفادت المنظمة بغرق القارب الذي يقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم لليونان، وغالبيتهم مصريون من محافظة المنيا جنوبي البلاد، حيث تم انتشال 15 جثمانا بينهم 13 مصريا، وتم نقل 7 جثامين لأسرهم في مصر، فيما تم إنقاذ 8 مصريين آخرين.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.
وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала