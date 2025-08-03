https://sarabic.ae/20250803/حماس-مستعدون-للتجاوب-مع-أي-طلب-من-الصليب-الأحمر-بإدخال-أي-أطعمة-أو-أدوية-للرهائن-بغزة-1103339015.html
حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة
حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "استعدادها للتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر لإدخال الطعام والأدوية للأسرى الإسرائيليين". 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T20:26+0000
2025-08-03T20:26+0000
2025-08-03T20:26+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنها "مستعدة لإدخال الطعام والدواء للأسرى شرط مرور المساعدات لسكان غزة بشكل دائم ووقف الطلعات الجوية لإسرائيل أوقات تسليم الطرود".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-يمنح-مهلة-أخيرة-في-غزة-وحماس-تحدد-شرطا-لتسليم-السلاح-1103315353.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_122b0262caaf8cadb96549d0002c96d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "استعدادها للتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر لإدخال الطعام والأدوية للأسرى الإسرائيليين".
وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنها "مستعدة لإدخال الطعام والدواء للأسرى شرط مرور المساعدات لسكان غزة بشكل دائم ووقف الطلعات الجوية لإسرائيل أوقات تسليم الطرود".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.