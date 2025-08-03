‌‏حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة

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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
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غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
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29 د
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ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
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ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250803/حماس-مستعدون-للتجاوب-مع-أي-طلب-من-الصليب-الأحمر-بإدخال-أي-أطعمة-أو-أدوية-للرهائن-بغزة-1103339015.html
‌‏حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة
‌‏حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "استعدادها للتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر لإدخال الطعام والأدوية للأسرى الإسرائيليين". 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنها "مستعدة لإدخال الطعام والدواء للأسرى شرط مرور المساعدات لسكان غزة بشكل دائم ووقف الطلعات الجوية لإسرائيل أوقات تسليم الطرود".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250803/نتنياهو-يمنح-مهلة-أخيرة-في-غزة-وحماس-تحدد-شرطا-لتسليم-السلاح-1103315353.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏حماس: مستعدون للتجاوب مع أي طلب من الصليب الأحمر بإدخال أي أطعمة أو أدوية للرهائن بغزة

20:26 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "استعدادها للتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر لإدخال الطعام والأدوية للأسرى الإسرائيليين".
وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنها "مستعدة لإدخال الطعام والدواء للأسرى شرط مرور المساعدات لسكان غزة بشكل دائم ووقف الطلعات الجوية لإسرائيل أوقات تسليم الطرود".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
نتنياهو يمنح مهلة أخيرة في غزة.. و"حماس" تحدد شرطا لتسليم السلاح
06:51 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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