لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
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غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
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29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
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لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا". 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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وشدد سلام، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ، على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا"، وفقًا لموقع "النهار".وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخنا المعاصر. لحظة لم تُصِب أهل الشهداء والضحايا وحدهم، بل أصابت الوطن بكامله في قلبه وضميره. انفجار 4 آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلبا خاصا، بل قضية وطنية جامعة".وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجارا في 4 أغسطس/آب 2020، أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين. كما أضر الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدّرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وحتى الآن، لا تزال الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء هذا الانفجار.
https://sarabic.ae/20250704/تحذير-من-قنبلة-موقوتة-في-مرفأ-بيروت-ومسؤول-لبناني-يطالب-بالتحرك-خلال-48-ساعة-1102343939.html
https://sarabic.ae/20240808/-الذكرى-الرابعة-لأكبر-انفجار-غير-نووي-في-العالم-في-مرفأ-بيروت--1091545714.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط

لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

14:02 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Abed.K Bayملف إنفجار مرفأ بيروت "أفرغ من عناصره" والأهالي يتحركون
ملف إنفجار مرفأ بيروت أفرغ من عناصره والأهالي يتحركون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا".
وشدد سلام، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ، على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا"، وفقًا لموقع "النهار".


وفيما يتعلق بالانفجار، قال سلام إن "معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة".
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وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخنا المعاصر. لحظة لم تُصِب أهل الشهداء والضحايا وحدهم، بل أصابت الوطن بكامله في قلبه وضميره. انفجار 4 آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلبا خاصا، بل قضية وطنية جامعة".
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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وتابع سلام: "من دون عدالة، لا معنى للمواطنة، ولا جدوى من الدولة. فلا دولة من دون قانون، ولا قانون من دون قضاء، ولا قضاء من دون محاسبة. الإفلات من العقاب، عبر عقود، لم يعد مجرد نتيجة عرضية، بل أصبح ثقافة. ثقافة أعاقت الإصلاح، وشوهت السيادة، وقوضت الثقة بالمؤسسات، وأضعفت شعور المواطن بحقوقه. ثقافة الإفلات من العقاب هي التي جعلت الفساد مستمرا، والانهيارات متكررة، والجرائم السياسية بلا أجوبة".

وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجارا في 4 أغسطس/آب 2020، أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين.

كما أضر الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدّرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وحتى الآن، لا تزال الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء هذا الانفجار.
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