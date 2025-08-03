https://sarabic.ae/20250803/لبنان-لا-تراجع-عن-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103329055.html
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا". 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:02+0000
2025-08-03T14:02+0000
2025-08-03T14:02+0000
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وشدد سلام، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ، على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا"، وفقًا لموقع "النهار".وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخنا المعاصر. لحظة لم تُصِب أهل الشهداء والضحايا وحدهم، بل أصابت الوطن بكامله في قلبه وضميره. انفجار 4 آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلبا خاصا، بل قضية وطنية جامعة".وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجارا في 4 أغسطس/آب 2020، أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين. كما أضر الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدّرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وحتى الآن، لا تزال الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء هذا الانفجار.
https://sarabic.ae/20250704/تحذير-من-قنبلة-موقوتة-في-مرفأ-بيروت-ومسؤول-لبناني-يطالب-بالتحرك-خلال-48-ساعة-1102343939.html
https://sarabic.ae/20240808/-الذكرى-الرابعة-لأكبر-انفجار-غير-نووي-في-العالم-في-مرفأ-بيروت--1091545714.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا".
وشدد سلام، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ
، على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا"، وفقًا لموقع "النهار".
وفيما يتعلق بالانفجار، قال سلام إن "معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة".
وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخنا المعاصر. لحظة لم تُصِب أهل الشهداء والضحايا وحدهم، بل أصابت الوطن بكامله في قلبه وضميره. انفجار 4 آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية
، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلبا خاصا، بل قضية وطنية جامعة".
وتابع سلام: "من دون عدالة، لا معنى للمواطنة، ولا جدوى من الدولة. فلا دولة من دون قانون، ولا قانون من دون قضاء، ولا قضاء من دون محاسبة. الإفلات من العقاب، عبر عقود، لم يعد مجرد نتيجة عرضية، بل أصبح ثقافة. ثقافة أعاقت الإصلاح، وشوهت السيادة، وقوضت الثقة بالمؤسسات، وأضعفت شعور المواطن بحقوقه. ثقافة الإفلات من العقاب هي التي جعلت الفساد مستمرا، والانهيارات متكررة، والجرائم السياسية بلا أجوبة".
وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجارا في 4 أغسطس/آب 2020، أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين.
كما أضر الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدّرت خسائره المادية
بنحو 15 مليار دولار. وحتى الآن، لا تزال الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء هذا الانفجار.