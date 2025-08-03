https://sarabic.ae/20250803/لبنان-لا-تراجع-عن-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103329055.html

لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا". 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T14:02+0000

2025-08-03T14:02+0000

2025-08-03T14:02+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085333087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d387ac377d1a610507e09302565cb2c7.jpg

وشدد سلام، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ، على وجوب "فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا"، وفقًا لموقع "النهار".وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعا في تاريخنا المعاصر. لحظة لم تُصِب أهل الشهداء والضحايا وحدهم، بل أصابت الوطن بكامله في قلبه وضميره. انفجار 4 آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلبا خاصا، بل قضية وطنية جامعة".وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجارا في 4 أغسطس/آب 2020، أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين. كما أضر الانفجار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدّرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وحتى الآن، لا تزال الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء هذا الانفجار.

https://sarabic.ae/20250704/تحذير-من-قنبلة-موقوتة-في-مرفأ-بيروت-ومسؤول-لبناني-يطالب-بالتحرك-خلال-48-ساعة-1102343939.html

https://sarabic.ae/20240808/-الذكرى-الرابعة-لأكبر-انفجار-غير-نووي-في-العالم-في-مرفأ-بيروت--1091545714.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط