https://sarabic.ae/20250803/ماكرون-أولويتنا-المطلقة-هي-الإفراج-الفوري-عن-جميع-الرهائن-في-غزة-1103328567.html

ماكرون: أولويتنا المطلقة هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة

ماكرون: أولويتنا المطلقة هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تطالب بالنزع الكامل لسلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T13:42+0000

2025-08-03T13:42+0000

2025-08-03T13:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

إيمانويل ماكرون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103188464_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_94646911bab2601a7489e053f895cf93.jpg

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن الأولوية المطلقة لباريس هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في قطاع غزة.وتابع: "يجب أن يكون الإفراج عن الرهائن فوري وغير المشروط"، مضيفا: "كما نطالب بوقف إطلاق النار، في ذات الوقت الذي نعمل فيه على إدخال المساعدات الإنسانية العالقة عند معابر القطاع بشكل واسع".والجمعة الماضي، أعلن ماكرون أن بلاده نفذت عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، ودعا إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة في القطاع. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده تعتزم إرسال 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفي 2 مارس/ أذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html

https://sarabic.ae/20250622/إسرائيل-تعلن-استعادة-جثث-3-رهائن-من-غزة---عاجل-1101929908.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون