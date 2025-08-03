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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
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11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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26 د
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https://sarabic.ae/20250803/ماكرون-أولويتنا-المطلقة-هي-الإفراج-الفوري-عن-جميع-الرهائن-في-غزة-1103328567.html
ماكرون: أولويتنا المطلقة هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة
ماكرون: أولويتنا المطلقة هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تطالب بالنزع الكامل لسلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T13:42+0000
2025-08-03T13:42+0000
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غزة
قطاع غزة
إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن الأولوية المطلقة لباريس هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في قطاع غزة.وتابع: "يجب أن يكون الإفراج عن الرهائن فوري وغير المشروط"، مضيفا: "كما نطالب بوقف إطلاق النار، في ذات الوقت الذي نعمل فيه على إدخال المساعدات الإنسانية العالقة عند معابر القطاع بشكل واسع".والجمعة الماضي، أعلن ماكرون أن بلاده نفذت عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، ودعا إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة في القطاع. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده تعتزم إرسال 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفي 2 مارس/ أذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html
https://sarabic.ae/20250622/إسرائيل-تعلن-استعادة-جثث-3-رهائن-من-غزة---عاجل-1101929908.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إيمانويل ماكرون

ماكرون: أولويتنا المطلقة هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة

13:42 GMT 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatتحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تطالب بالنزع الكامل لسلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن الأولوية المطلقة لباريس هي الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في قطاع غزة.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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29 يونيو, 07:57 GMT
وتابع: "يجب أن يكون الإفراج عن الرهائن فوري وغير المشروط"، مضيفا: "كما نطالب بوقف إطلاق النار، في ذات الوقت الذي نعمل فيه على إدخال المساعدات الإنسانية العالقة عند معابر القطاع بشكل واسع".
والجمعة الماضي، أعلن ماكرون أن بلاده نفذت عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، ودعا إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة في القطاع.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده تعتزم إرسال 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي 2 مارس/ أذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
إسرائيل تعلن استعادة جثث 3 رهائن من غزة
22 يونيو, 08:48 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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