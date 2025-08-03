https://sarabic.ae/20250803/مخترع-صيني-يبتكر-روبوتا-متعدد-التضاريس-بتقنية-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-1103338495.html
مخترع صيني يبتكر روبوتا متعدد التضاريس بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
مخترع صيني يبتكر روبوتا متعدد التضاريس بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
سبوتنيك عربي
ابتكر مخترع صيني طريقة تساعد على إنتاج روبوت مذهل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتميّز بقدرته على التنقل عبر البر والبحر والجو بسهولة. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T20:25+0000
2025-08-03T20:25+0000
2025-08-03T20:25+0000
العالم
نادي الفيديو
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وتبين المشاهد الميزات المختلفة التي يتمتع بها الروبوت الصيني، والقادر على التأقلم في ظروف برية وبحرية وجوية مختلفة، مما يفسح المجال لفتح آفاق مستقبلية جديدة في عالم الروبوتات.ناقش المستخدمون إمكانياته المستقبلية، خاصة في المجالات العسكرية، باعتباره روبوتًا قد يغير مفاهيم القتال والاستطلاع والمناورة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
مخترع صيني يبتكر روبوتا متعدد التضاريس بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
ابتكر مخترع صيني طريقة تساعد على إنتاج روبوت مذهل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتميّز بقدرته على التنقل عبر البر والبحر والجو بسهولة.
وتبين المشاهد الميزات المختلفة التي يتمتع بها الروبوت الصيني، والقادر على التأقلم في ظروف برية وبحرية وجوية مختلفة، مما يفسح المجال لفتح آفاق مستقبلية جديدة في عالم الروبوتات.
ناقش المستخدمون إمكانياته المستقبلية، خاصة في المجالات العسكرية، باعتباره روبوتًا قد يغير مفاهيم القتال والاستطلاع والمناورة.