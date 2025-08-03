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ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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https://sarabic.ae/20250803/هدية-رئاسية-تثير-ضجة-في-العراق-والرئاسة-توضح-1103314761.html
هدية رئاسية تثير ضجة في العراق والرئاسة توضح
هدية رئاسية تثير ضجة في العراق والرئاسة توضح
سبوتنيك عربي
أصدرت الرئاسة العراقية بيانا بشأن فيديو يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T06:20+0000
2025-08-03T06:20+0000
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ونشرت الرئاسة العراقية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، بيانا بشأن حديث شخص عن استلامه هدية من الرئيس رشيد، عبارة عن عصير رمان وزيت زيتون، معربا عن استيائه من محتوى الهدية.وأكد البيان أن "المواد المهداة هي من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تشكل مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق الخصبة".وأفاد البيان العراقي بأن الرئيس عبد اللطيف رشيد يؤمن بأن الهدايا يجب ألا تعكس تبني ثقافة العنف، بل تكون تشجيعا لا استعراضا، بعيدا عن مظاهر التكلّف أو الهدايا البروتوكولية المكلفة التي ترهق المال العام دون مبرر.وأوضح البيان الرئاسي أن "اختيار هذه الهدايا الطبيعية ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، وليس الهدايا التي قد تُفهم على أنها رموز للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه، والتي لا تنسجم مع رسائل الدولة المدنية التي تقوم على السلم والاحترام المتبادل".وتابع البيان أن "رئاسة الجمهورية تدعم الانتاج المحلي كونه مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات العليا للدولة".ودعا البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار والمقاطع المرئية، مع ضرورة تجنب تعزيز منشورات تحتوي على تضليل أو إساءة، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات الدولة ورموزها.
https://sarabic.ae/20221104/الرئيس-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-منح-أولوية-قصوى-لقضية-شح-المياه-1069831368.html
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العالم العربي, الأخبار, العراق
العالم العربي, الأخبار, العراق

هدية رئاسية تثير ضجة في العراق والرئاسة توضح

06:20 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglouالرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Yiannis Kourtoglou
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أصدرت الرئاسة العراقية بيانا بشأن فيديو يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد.
ونشرت الرئاسة العراقية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، بيانا بشأن حديث شخص عن استلامه هدية من الرئيس رشيد، عبارة عن عصير رمان وزيت زيتون، معربا عن استيائه من محتوى الهدية.
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد على منح أولوية قصوى لقضية شح المياه
4 نوفمبر 2022, 15:16 GMT
وأكد البيان أن "المواد المهداة هي من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تشكل مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق الخصبة".
وأفاد البيان العراقي بأن الرئيس عبد اللطيف رشيد يؤمن بأن الهدايا يجب ألا تعكس تبني ثقافة العنف، بل تكون تشجيعا لا استعراضا، بعيدا عن مظاهر التكلّف أو الهدايا البروتوكولية المكلفة التي ترهق المال العام دون مبرر.
وأوضح البيان الرئاسي أن "اختيار هذه الهدايا الطبيعية ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، وليس الهدايا التي قد تُفهم على أنها رموز للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه، والتي لا تنسجم مع رسائل الدولة المدنية التي تقوم على السلم والاحترام المتبادل".
وتابع البيان أن "رئاسة الجمهورية تدعم الانتاج المحلي كونه مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات العليا للدولة".
ودعا البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار والمقاطع المرئية، مع ضرورة تجنب تعزيز منشورات تحتوي على تضليل أو إساءة، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات الدولة ورموزها.
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