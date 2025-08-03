https://sarabic.ae/20250803/هدية-رئاسية-تثير-ضجة-في-العراق-والرئاسة-توضح-1103314761.html

هدية رئاسية تثير ضجة في العراق والرئاسة توضح

هدية رئاسية تثير ضجة في العراق والرئاسة توضح

سبوتنيك عربي

أصدرت الرئاسة العراقية بيانا بشأن فيديو يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T06:20+0000

2025-08-03T06:20+0000

2025-08-03T06:20+0000

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ونشرت الرئاسة العراقية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، بيانا بشأن حديث شخص عن استلامه هدية من الرئيس رشيد، عبارة عن عصير رمان وزيت زيتون، معربا عن استيائه من محتوى الهدية.وأكد البيان أن "المواد المهداة هي من إنتاج مصنع محلي في محافظة حلبجة الشهيدة، وتم اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، خاصة المنتجات النباتية التي تشكل مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق الخصبة".وأفاد البيان العراقي بأن الرئيس عبد اللطيف رشيد يؤمن بأن الهدايا يجب ألا تعكس تبني ثقافة العنف، بل تكون تشجيعا لا استعراضا، بعيدا عن مظاهر التكلّف أو الهدايا البروتوكولية المكلفة التي ترهق المال العام دون مبرر.وأوضح البيان الرئاسي أن "اختيار هذه الهدايا الطبيعية ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، وليس الهدايا التي قد تُفهم على أنها رموز للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه، والتي لا تنسجم مع رسائل الدولة المدنية التي تقوم على السلم والاحترام المتبادل".وتابع البيان أن "رئاسة الجمهورية تدعم الانتاج المحلي كونه مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات العليا للدولة".ودعا البيان جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار والمقاطع المرئية، مع ضرورة تجنب تعزيز منشورات تحتوي على تضليل أو إساءة، خاصة عندما تتعلق بمؤسسات الدولة ورموزها.

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