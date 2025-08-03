وفاة حارس منتخب مصر السابق إثر أزمة صحية خطيرة
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم مصر
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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توفي محمد أبو النجا، حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين السابق، المعروف بـ"بونجا"، أمس السبت، عن عمر 36 عاما، إثر معاناته من مضاعفات صحية حادة في الكبد أدت إلى دخوله في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة في أحد المستشفيات.
وتدهورت حالة أبو النجا الصحية بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذه بعد إصابته بمشكلة خطيرة في الكبد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ونعى نادي وادي دجلة لاعبه السابق في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "بقلوب مليئة بالحزن، ينعي نادي وادي دجلة فقيدنا الغالي محمد أبو النجا (بونجا)، الذي تركنا في يوم حزين، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان."
ونعى نادي وادي دجلة لاعبه السابق في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "بقلوب مليئة بالحزن، ينعي نادي وادي دجلة فقيدنا الغالي محمد أبو النجا (بونجا)، الذي تركنا في يوم حزين، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان."
8 يوليو, 16:30 GMT
وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن حزنه العميق لوفاة الحارس الراحل، مؤكدا في بيان رسمي أن "بونجا كان أحد أبناء الكرة المصرية المميزين"، داعيا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.
وانتشرت موجة من الحزن في الأوساط الرياضية المصرية، حيث نعت أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز الفقيد، مشيدة بمسيرته الكروية وأخلاقه العالية التي تركت أثرا طيبا في نفوس زملائه وجماهيره.
وكان محمد أبو النجا أحد أبرز حراس المرمى في الدوري المصري، حيث دافع عن عرين وادي دجلة لسنوات، وشارك مع منتخب مصر للمحليين في عدة مناسبات، مخلفا إرثا رياضيا يشهد له بالتميز والالتزام.
وكان محمد أبو النجا أحد أبرز حراس المرمى في الدوري المصري، حيث دافع عن عرين وادي دجلة لسنوات، وشارك مع منتخب مصر للمحليين في عدة مناسبات، مخلفا إرثا رياضيا يشهد له بالتميز والالتزام.