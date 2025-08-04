https://sarabic.ae/20250804/إم-بي-إل-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-1103367743.html
"إم بي إل"... مسدس روسي بطلقات خارقة
"إم بي إل"... مسدس روسي بطلقات خارقة
سبوتنيك عربي
يستخدم المسدس "إم بي إل" طلقات من طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع الأخرى العادية من الطلقات من ذات العيار. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T16:36+0000
2025-08-04T16:36+0000
2025-08-04T16:36+0000
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كما أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم إضافة إلى تصميم أجزائه بطريقة تسمح باستخدامه بكلتا اليدين ليناسب جميع المستخدمين من القوات الأمنية والعسكرية.
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انفوجرافيك, инфографика
"إم بي إل"... مسدس روسي بطلقات خارقة
يستخدم المسدس "إم بي إل" طلقات من طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع الأخرى العادية من الطلقات من ذات العيار.
كما أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم إضافة إلى تصميم أجزائه بطريقة تسمح باستخدامه بكلتا اليدين ليناسب جميع المستخدمين من القوات الأمنية والعسكرية.